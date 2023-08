Novorizontino x Mirassol ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (11), pela 23ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Separados por apenas três pontos na tabela, Novorizontino e Mirassol se enfrentam na noite desta sexta-feira (11), a partir das 19h (de Brasília), no Jorjão, em Novo Horizonte, pela 23ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Depois de duas derrotas consecutivas, o Novorizontino entra em campo buscando reencontrar o caminho da vitória. No momento, o Tigre do Vale aparece na terceira posição, com 39 pontos e um aproveitamento de 59%.

"É um confronto direto, é uma rivalidade, um dérbi regional, um jogo muito difícil, pois o Mirassol vem muito bem na competição, então é um grande jogo para gente voltar a pontuar. Uma vitória nos dá a manutenção no G-4. Nesse momento já passamos da metade da competição e é importante você fazer valer o mando, ficar entre os quatro e brigando nesse bolo até o final, é um jogo importante, nós tivemos performances muito boas (nas duas derrotas) mas o resultado não veio. Nós temos que manter a performance e transforma-las em vitória, isso é importante para a gente, sempre muito atento porque a equipe do Mirassol é muito qualificada", afirmou o técnico Eduardo Baptista.

Do outro lado, o Mirassol, invicto há sete jogos, com cinco empates e duas vitórias, aparece em oitavo lugar, com 36 pontos e está a dois do Vila Nova, equipe que fecha o G-4.

"Não vou mudar característica. O Novorizontino é a equipe que mais cruza no campeonato, então vamos tentar neutralizar ou diminuir isso dando um pouco mais de largura à nossa defesa para chegar mais próximo desses alas. Ser forte na origem da jogada, mas se o cruzamento acontecer, vencer esse duelo na grande área. Precisamos ser muito efetivos nessas jogadas e na bola parada. E, com a bola, não fugir das nossas características", afirmou Mozart.

Em 12 jogos disputados entre as equipes, o Novorizontino soma cinco vitórias, contra uma do Mirassol, além de seis empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o Tigre do Vale venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi, Adriano Martins, Paulo Eduardo e Reverson; Willean, Geovane, Marlon e Léo Tocantins; Douglas Baggio, Jenison e Aylon. Técnico: Eduardo Baptista.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Flávio, Leandro Vilela, Chico Kim e Gabriel; Negueba e Kauan. Técnico: Mozart.

Desfalques

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Quando é?