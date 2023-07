Novorizontino x Londrina ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (19), no Jorjão; veja como acompanhar na TV e na internet

O Novorizontino recebe o Londrina na noite desta quarta-feira (19), a partir das 19h (de Brasília), no Jorjão, em Novo Horizonte, pela 18ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Sem vencer há quatro jogos (com três derrotas e um empate) e fora do G-4 após oito rodadas , o Novorizontino entra em campo pressionado por um resultado positivo. No momento, aparece em quinto lugar, com 30 pontos, um a menos que o Vitória, equipe que fecha o G-4

"A gente tomou gols que não estávamos acostumados a tomar. É um momento de oscilação, a gente precisa reavaliar tudo. Temos atletas que estão suspensos. Voltar a ter esse equilíbrio defensivo é importante para a gente, para retomarmos o resultado de vitória e poder voltar para o G-4", afirmou o técnico Eduardo Baptista.

Do outro lado, o Londrina venceu o Vila Nova por 1 a 0 na última rodada e encerrou a série negativa de oito derrotas e um empate. A equipe está na zona de rebaixamento, com 14 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Novorizontino: Lucas Pereira; Renato, César Martins, Ligger e Willean Lepo; Geovane, Marlon e Reverson; Douglas Baggio, Ronaldo e Aylon. Técnico: Eduardo Baptista.

Londrina: Neneca; Ezequiel, Patrick, Gabriel e Marcos Pedro; João Paulo, Moisés Gaúcho e Diego Jardel; Clinton, Zé Vitor e Iago Dias. Técnico: Eduardo Souza.

Desfalques

Novorizontino

Bruno Silva, Denner, Vinícius Almeida, Roberto seguem foram. Jordi cumprirá suspensão.

Londrina

Paulinho Moccelin está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Higor Leite segue com desconforto muscular.

Quando é?