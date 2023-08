Novorizontino x Ituano: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (30), pela 26ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Ituano visita o Novorizontino na noite desta quarta-feira (30), a partir das 19h (de Brasília), no Jorjão, em Novo Horizonte, pela 26ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Após duas derrotas consecutivas, o Novorizontino entra em campo pressionado pela vitória para voltar ao G-4. No momento, ocupa a quinta posição, com 42 pontos, um a menos que o Juventude, quarto colocado. Até aqui, o Tigre soma 13 vitórias, três empates e nove derrotas.

"Agora não tem muito, ou as equipes estão buscando um G-4 ou fugir de um Z-4. Todo jogo agora é muito difícil, o segundo turno sempre é mais difícil que o primeiro e sabemos disso. Temos de estar focados e organizados para que a gente volte a pontuar na competição.", afirmou o técnico Eduardo Baptista.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Ituano, em 13º lugar, com 32 pontos, chega embalado com três vitórias e três empates nos últimos seis jogos disputados. Na última rodada, bateu o Sport na Ilha do Retiro por 2 a 1 e conquistou os primeiros três pontos longe de São Paulo na temporada.

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Adriano, Renato Palm e Reverson; Willean Lepo, Ricardinho, Marlon e Léo Tocantins; Douglas Baggio, Aylon e Ronaldo. Técnico: Eduardo Baptista.

Ituano: Jefferson Paulino; Iury, Claudinho, Marcel e Kauan Richard; José Aldo, Rafael Carvalheira e Yann Rolim; Hélio Borges, Wesley e Matheus Cadorini. Técnico: Marcio Freitas.

Desfalques

Novorizontino

Raul Prata, Roberto, Bruno Silva, Denner e César Martins seguem no departamento médico.

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Quando é?