Novorizontino x Ceará: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (18), no Jorjão; veja como acompanhar na TV e na internet

O Novorizontino recebe o Ceará na noite desta segunda-feira (18), a partir das 21h (de Brasília), no Jorjão, em Novo Horizonte, pela 28ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Na briga pelo G-4 da Série B, o Novorizontino, com 45 pontos, entra em campo em busca da vitória após a derrota para o Avaí por 1 a 0 na última rodada. Até aqui, a equipe registra 14 vitórias, três empates e 10 derrotas. Um aproveitamento de 55%.

Já o Ceará, no meio da tabela, com 41 pontos, chega embalado com dois empates e duas vitórias nos últimos quatro jogos disputados. Apenas a vitória fora de casa interessa para seguir na briga pelo acesso.

Novorizontino: Jordi; Adriano Mina, Ligger, Reverson, Willean Lepu, Geovane, Marlon, Paulo; Aylon, Romulo; Ronaldo. Técnico: Eduardo Baptista.

Ceará: Bruno Ferreira; Warley, Luiz Otávio, David Ricardo, Danilo Barcelos; Léo Santos, Guilherme Castilho, Jean Carlos; Barletta, Erick, Saulo Mineiro. Técnico: Vagner Mancini.

Desfalques

Novorizontino

Bruno Silva, Denner, Vinícius Almeida, Roberto seguem foram.

Ceará

Chay, Willian Maranhão, Bissoli, Sidnei e Erick Pulga são desfalques.

Quando é?