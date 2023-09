Novorizontino x ABC: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (25), pela 29ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Novorizontino e ABC se enfrentam na noite desta segunda-feira (25), às 21h (de Brasília), no Jorjão, em Novo Horizonte, pela 29ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Embalado com a goleada aplicada sobre o Ceará por 4 a 1 na última rodada, o Novorizontino segue na briga pelas primeiras posições da Série B. Em quarto lugar, com 48 pontos, a equipe está a sete do líder Vitória. Ricardinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora. Sem Thonny Anderson, suspenso, Matheus Anjos pode começar entre os 11.

Do outro lado, o ABC, na lanterna da Série B, com apenas 16 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após uma sequência de sete derrotas e seis empates nos últimos 13 jogos disputados.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; César Martins, Adriano Martins e Ligger; Willean Lepo, Geovane, Marlon e Reverson; Douglas Baggio, Rodolfo e Aylon. Técnico: Eduardo Baptista.

ABC: Michael, Alemão, Afonso, Fabrício e Jhonnathan; Nathan Melo, Ramon e Matheus Anjos; Maycon Douglas (Wallace), Anderson Cordeiro e Paulo Sérgio. Técnico: Argel Fuchs.

Desfalques

Novorizontino

Ricardinho cumprirá suspensão, enquanto Raul Prata e Léo Tocantins estão lesionados.

ABC

Thonny Anderson, suspenso, Fábio Lima, Wellington Reis, Romário, Welligton, Jefinho, machucados, estão fora.

Quando é?