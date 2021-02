Novo time de Brenner usa fotos do RJ em "teaser" da contratação e vira motivo de piada

FC Cincinnati postou fotos que pouco tem relação com o agora ex-atacante do São Paulo; anúncio oficial deve acontecer em breve

O que churrasco, Cristo Redentor e Maracanã tem a ver com Brenner, ex-atacante do São Paulo? A conexão é quase zero, mas estes foram os elementos escolhidos pelo FC Cincinnati para indicar a contratação do jogador no Twitter.

A notícia da venda do camisa 30 pegou muitos são paulinos de surpresa. Brenner foi vendido para o Cincinnati por 15 milhões de dólares e já não defende mais o Tricolor em 2021.

O anúncio oficial ainda não foi feito nem pelo tricolor paulista nem pelo clube da MLS, mas o "teaser" da chegada de Brenner foi motivo de piadas dos torcedores dos dois clubes. Enquanto os são paulinos brincaram que as imagens em nada tinha relação com o jogador, os torcedores do Cincinnati pareciam não entender sobre o que post se tratava.

A única relação encontrada entre Brenner e uma das imagens pode ser a relação do jovem de 20 anos com o Maracanã. Em 2020, o estádio foi a "segunda casa" do jogador, onde ele anotou cinco gols (três contra o Flamengo e dois contra o Fluminense). Ele é o segundo maior artilheiro do clube paulista no estádio, ao lado de Gino Orlando e Müller e ficando atrás somente de França, com 11 gols.

Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Entre brincadeiras sobre as cidades e "confusões" sobre quem é Brenner, não faltaram memes e bom humor.

Confira algumas reações ao anúncio de Brenner

Erraram a cidade, o estádio.... Aí não né, Brenner joga em São Paulo, no estádio do Morumbi!!!!!! — Adriano Lima (@AdrianoLima25) February 5, 2021

Good luck Brenner, in the beautiful Cincinnati pic.twitter.com/3QalKzOQ3u — Ricardo 🔴⚪⚫ (@rsanchesn) February 5, 2021

"Boa sorte na linda Cincinnati, Brenner", brincou o torcedor usando uma foto de Nova York.

This is Brenner, please take him, he comes with the Brazilian ginga already from the factory. Make the PIX to us pic.twitter.com/BRZaRW71Ro — flamin’ hot doritos (@pstrboy) February 5, 2021

"Este é Brenner, por favor leve ele. Ele vem com a ginga brasileira de fábrica. Faça o PIX para nós", disse este torcedor usando um GIF de Trellez.

Fans be begging for quality player signings and instead we get a chef laid off from a Brazilian steak house? — Queen City Queens (@FCCQueens) February 4, 2021

"A torcida implora por jogadores de qualidade e vocês contratam um chef demitido de uma chrracaria brasileira?", disse este torcedor que claramente não entendeu a referência.

"Olá, eu apresento para vocês o nosso melhor atacante, Brenner", ironizou este torcedor são paulino com uma foto de Pablo.

Ronaldinho is coming out of retirement to join FCC! Hooray, I guess? — ßuperImu (@superimu) February 4, 2021

Este torcedor do Cincinnati foi além: "Ronaldinho está voltando da aposentadoria para jogar no FCC! Uhul, eu acho?".

Did we sign Meat Jesus Stadium? — Patrick (@PeegeRiley) February 4, 2021

"Nós contratamos o Estádio Carne Jesus?", indagou este torcedor.

Exhibition game in Rio? — Steve Ashworth (@sash19xu) February 4, 2021

"Jogo amistoso no Rio?", foi assim que este usuário interpretou as imagens publicadas.