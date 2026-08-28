Novo técnico argentino comandará Messi no Inter Miami

O Inter Miami anunciou a contratação do argentino Cristian Alberto "Kily González" como novo treinador da equipe norte-americana, substituindo seu compatriota Guillermo Hoyos, que deixará o cargo após a queda de rendimento nos resultados.

O Inter Miami não conseguiu vencer nas últimas 5 partidas e também foi eliminado da Leagues Cup.

Kily González, que estava sem clube desde sua saída do Platense em outubro de 2025, se juntará ao Inter Miami assim que obtiver as autorizações de trabalho necessárias.

O jornal Sport publicou o comunicado do Inter Miami, que confirmou o acordo com Kily González, com a permanência de Hoyos de forma temporária, até a chegada completa do novo treinador e sua comissão técnica.

Nas duas últimas partidas, Lionel Messi voltou a marcar pelo Inter Miami, após balançar as redes no empate por 2 a 2 fora de casa diante do Philadelphia Union, e em seguida marcou novamente na derrota por 2 a 1 diante do Toronto, no estádio do Inter Miami.

Hoyos assumiu o comando do Inter Miami em abril passado, depois que Javier Mascherano renunciou por motivos pessoais.

Hoyos ocupava o cargo de diretor esportivo do clube antes da saída de Mascherano, e iniciou seu trabalho como treinador com uma boa sequência de vitórias, mas os resultados caíram no último mês, já que a equipe foi eliminada da Leagues Cup e não conseguiu obter nenhuma vitória na MLS.

O Inter Miami ocupa a segunda posição na Conferência Leste, com 39 pontos, a 10 pontos do Nashville, que lhe impôs uma pesada derrota por 4 a 1 há duas semanas.

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