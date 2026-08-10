Novo revés atinge o Barcelona: comunicado oficial sobre lesão inesperada

A portuguesa Kika Nazareth, jogadora da equipe principal de futebol feminino do Barcelona, ficará afastada dos gramados por cerca de 4 semanas após sofrer uma lesão na parte posterior do músculo isquiotibial da coxa esquerda.

O clube catalão confirmou na segunda-feira, por meio de um comunicado médico oficial, que Kika passou por exames médicos após seu retorno do estágio de treinamento em Andorra, os quais confirmaram a extensão da lesão que a impediu de participar das últimas sessões de treino com suas companheiras, apesar de estar com o elenco.

Período estimado de recuperação

O Barcelona estabeleceu um período estimado de recuperação de 4 semanas, ressaltando que isso ficará sujeito à evolução clínica e funcional da jogadora, o que significa que a data efetiva do retorno pode mudar de acordo com a resposta do corpo ao tratamento e ao programa de reabilitação.

Novo revés

Esta lesão representa um novo revés para Kika Nazareth, que encarava o período de preparação com o objetivo de alcançar a continuidade que não conseguiu obter em suas duas primeiras temporadas com o Barcelona devido a problemas físicos recorrentes.

A jogadora portuguesa sofreu uma lesão grave que a afastou das etapas finais da temporada 2024-25, além de outras lesões menores na última temporada que limitaram sua participação regular com o time, o que afetou sua capacidade de se firmar como peça fundamental na escalação.

Nova jornada de recuperação

Agora Kika terá que recomeçar o processo de recuperação e trabalhar para voltar gradualmente à dinâmica do time, em um momento em que o Barcelona se prepara para o início de uma nova temporada na qual almeja defender seus títulos nacionais e europeus.

A jogadora portuguesa espera que esta seja a última vez que enfrenta problemas físicos e que consiga retornar com força para apresentar o nível que exibiu antes da série de lesões que atrapalhou sua trajetória no clube catalão.