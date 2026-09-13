O marroquino Houssine Ammouta, treinador do Al Ahly, sofreu um novo golpe antes do confronto contra o Abu Qir Fertilizers, marcado para a próxima terça-feira, pela quinta rodada do Campeonato Egípcio.

O doutor Ahmed Gaballah, chefe do departamento médico da equipe principal de futebol do Al Ahly, anunciou os detalhes da lesão sofrida por Ahmed Nabil Kouka, jogador do time, após ele passar por exames médicos nas últimas horas.

Gaballah afirmou que a ressonância magnética a que Ahmed Nabil Kouka foi submetido revelou um estiramento de segundo grau na parte inferior do músculo posterior esquerdo.

O chefe do departamento médico do Al Ahly esclareceu, por meio do site oficial do clube, que o jogador será submetido, no próximo período, a um programa de tratamento e reabilitação, com o objetivo de se recuperar da lesão e recobrar totalmente a forma física antes de retornar aos treinos coletivos.

A lesão de Kouka aumenta os problemas da comissão técnica do Al Ahly, especialmente diante da sobrecarga de partidas e da necessidade do maior número possível de jogadores em condições de atuar durante a próxima fase da competição.

Ahmed Gaballah havia revelado anteriormente que Amr El Gazzar sofreu uma lesão grave, depois que os exames a que o jogador foi submetido apontaram a ruptura do ligamento cruzado anterior, além de uma ruptura no menisco interno.

A ausência de Kouka representa um golpe adicional para o Al Ahly, sobretudo porque o jogador, de 25 anos, esteve presente em todas as partidas da equipe no Campeonato Egípcio nesta temporada sob o comando de Houssine Ammouta.

Ammouta contou com Kouka em mais de uma posição ao longo das últimas partidas, já que o jogador atuou ora na lateral esquerda, ora no meio-campo, o que reflete sua importância para a comissão técnica e sua capacidade de desempenhar mais de uma função dentro de campo.

Assim, a comissão técnica do Al Ahly terá de lidar com a ausência de Kouka no confronto contra o Abu Qir Fertilizers e buscar o substituto adequado para supri-lo, diante da continuidade da lista de lesões que se impõe às contas do time no início da temporada.

A torcida do Al Ahly aguarda a situação da equipe na quinta rodada, especialmente com Ammouta buscando manter a estabilidade da escalação e alcançar os resultados desejados, num momento em que aumentam as pressões física e técnica com a sequência de partidas.