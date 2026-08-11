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Novo passo administrativo aproxima o Al-Riyadh de fechar a contratação de Trezeguet

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Em um movimento que confirma o forte retorno do Al-Riyadh ao centro das atenções na Roshn Saudi League, a diretoria da "escola do meio" fechou uma das principais contratações da janela de transferências de verão, ao acertar com o astro internacional egípcio Mahmoud Hassan Trezeguet.

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Fontes próximas ao Al-Riyadh informaram ao jornal saudita "Arriyadiyah" que a diretoria do clube recebeu a aprovação da liga dos profissionais para concretizar a contratação e já assinou com o ponta egípcio, e que o anúncio oficial deve ocorrer nas próximas horas, após o clube cumprir os requisitos de registro.

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Esse passo veio depois que o clube, presidido por Bandar Al-Muqail, recebeu o certificado de "eficiência financeira" na última quinta-feira, após cumprir todas as exigências determinadas pela liga, tornando-se oficialmente habilitado a registrar seus novos jogadores na lista da equipe principal.

Trezeguet, de 31 anos, havia encerrado seu contrato com o Al Ahly egípcio no mês passado, para se juntar ao Al-Riyadh em uma transferência gratuita, após uma longa trajetória profissional que se estendeu por dez anos.

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O ponta egípcio possui um currículo profissional repleto de conquistas, tendo defendido os clubes ingleses do Aston Villa, além de Trabzonspor, Kasımpaşa e İstanbul Başakşehir, na Turquia, Anderlecht e Mouscron, na Bélgica, e Al-Rayyan, do Catar.

Isso antes de retornar, no verão passado, ao seu clube de origem, o Al Ahly, onde subiu pelas categorias de base e chegou à equipe principal em 2012.

Ele iniciou sua jornada no exterior em 2015 pela porta do Anderlecht, da Bélgica, por empréstimo, antes de o clube comprar seu contrato.

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