Novo contrato de Ferreira no Grêmio tem cláusula 'anti-vazamento'

A direção do Grêmio acertou, na tarde desta quarta-feira (19), a prorrogação de contrato do atacante Ferreira. O vínculo anterior era até o final de 2023, agora o novo contrato entre o clube e o jogador vai até o final de 2024.

Além da prorrogação contratual, Ferreira também vai receber um aumento de salário, que poderá ter uma valorização maior se o jogador atingir metas estabelecidas no novo vínculo, como presença no time titular e convocações para seleção brasileira.

O valor da multa rescisória, que no contrato anterior era de oito milhões de euros, também aumentou, mas segundo a direção tricolor o novo valor da multa não pode ser divulgado.

“Assinamos a renovação com cláusula de confidencialidade, onde as partes não podem divulgar o valor da multa rescisória. Se o Grêmio divulgar ai teremos que pagar uma multa estabelecida neste novo contrato”, disse o diretor de futebol gremista Sérgio Vasquez, em contato com a reportagem da GOAL.

Recentemente o Flamengo havia feito uma sondagem para contratar o atacante, o que fez o Grêmio acelerar o processo de prorrogação de contrato.