Grêmio acelera renovação de Ferreira após sondagem do Flamengo

Após receber uma sondagem do Flamengo para negociar o atacante Ferreirinha, a direção do Grêmio acelerou o processo de negociação para prorrogar o contrato do jogador, que hoje vai até o final de 2023.

A proposta da direção tricolor é de aumentar o vínculo de Ferreira por mais dois anos, indo até o final de 2025. Além de ampliar o vínculo com o Grêmio, Ferreira também receberá uma valorização no salário.

Mais artigos abaixo

O valor da multa contratual também será modificado. Atualmente, o valor da multa de rescisão é de oito milhões de euros por 60% do vínculo econômico, parte que pertence ao tricolor gaúcho. O atacante também tem 20% do próprio vínculo e o restante pertence a investidores.

Formado na base gremista e com apenas 24 anos, o atacante já viveu bons e maus momentos pelo tricolor. No ano passado, enquanto se recuperava de uma lesão, chegou a faltar por três dias aos trabalhos de recuperação clínica. Na época, a notícia foi revelada pelo técnico Luiz Felipe Scolari e confirmada pelo vice de futebol Marcos Hermann.

Em 2021, Ferreira também esteve próximo de trocar o futebol brasileiro para atuar na Major League Soccer, pelo Atlanta United, que chegou a cogitar a pagar a multa de oito milhões de euros. No entanto, o clube desistiu da negociação na última hora.