Flamengo faz consulta por Ferreirinha, do Grêmio

Na busca por reforços, o Flamengo está mapeando o mercado e fez recentemente uma consulta informal por Ferreirinha, do Grêmio. A informação foi trazida primeiramente pela UOL e confirmada pela GOAL.

Desde a saída do Kenedy, que voltou de empréstimo para o Chelsea, o time carioca busca por jogadores que atuem pelos lados do campo. No entanto, com a possibilidade da saída de Michael, para o Al Hilal, a busca deve ser intensificada.

Segundo a reportagem, o Flamengo ouviu que a multa de Ferreirinha no Grêmio é de 8 milhões de euros (R$ 50,2 milhões na cotação atual). O Tricolor Gaúcho tem 60% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 40% são divididos da seguinte maneira: 20% do próprio atleta e os demais 20% pertencem a um investidor.

Ferreira também entrou no radar do Al Hilal, que tentou a contratação do atacante antes da investida por Michael, sem sucesso. O jogador entende que ir para o mundo árabe neste momento seria dar um passo para trás na carreira e só sairia por uma proposta salarial "irrecusável".

Por outro lado, o Grêmio, segundo soube a GOAL, tenta renovar com Ferreira e ofereceu uma valorização salarial. O Tricolor Gaúcho entende que o jogador é peça fundamental da equipe e quer tê-lo na disputa da Série B.