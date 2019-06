Novo camisa 10, Willian personifica o trabalho de Tite na seleção

O técnico preencheu a vaga deixada por Neymar com aquilo que já conhecia, que tem suas qualidades e competência, mas que ainda não entregou resultado

Tite possui vários argumentos para explicar e defender a escolha por Willian, convocado para substituir o cortado Neymar na de 2019. Número de assistências, importância exercida dentro de seu clube, experiência com a camisa canarinho e o fato de conhecer bem o atleta. Elas são válidas, até. É possível ver a coerência do treinador, que fez prevalecer a sua lógica acima de qualquer coisa: seguiu cegamente o seu manual de ações. Arriscar com Vinícius Júnior e abraçar o clamor popular? Não. Apostar em Lucas Moura, sensação no ? Muito menos. Pressionado por resultados, decidiu com pragmatismo e dentro do que estava em seu processo.

A perda de Neymar até pode ter representado, especificamente dentro do contexto dos últimos meses, um alívio sob o aspecto extracampo, já que o melhor jogador do traz em seu pacote tantas polêmicas quanto dribles, gols e assistências. Mas talvez seja neste último fator, o passe para o gol, que a seleção mais possa sentir a sua falta: Neymar é agudo, parte para cima do adversário, circula o campo e cria muitas chances. Boa parte delas terminam nas redes. Se divide a artilharia da ‘Era Tite’ com os mesmos 14 gols de Gabriel Jesus, não há comparação nas assistências: foram 15. Quem chega mais perto, embora ainda longe, é justamente Willian: foi garçom oito vezes.

É um dos fatores que ajudam a explicar a escolha do técnico, divulgada nesta sexta-feira (07). Se perdeu quem tinha o melhor passe final, chamou o segundo da lista. Philippe Coutinho e Gabriel Jesus dividem a terceira posição deste ranking: cada um serviu seus companheiros cinco vezes sob as ordens de Tite. No , onde joga há seis temporadas e é ídolo, Willian teve o pior número de gols feitos desde 2015 (8), mas bateu o recorde pessoal de assistências desde sua chegada por lá (13). Mesmo assim, não foi a opção principal do técnico Maurizio Sarri para o jogo mais importante dos Blues na temporada. O brasileiro começou no banco a final de contra o , entrando quando o título estava praticamente garantido. Ou seja: não fez sua melhor temporada e isso até pode explicar por que não entrou na lista inicial da Copa América.

Fosse Willian o único disponível, a repercussão negativa com a inclusão de seu nome pudesse ser menor. Mas o que não falta no Brasil é o que Tite gosta de chamar de “extremos desequilibrantes”, os pontas que abrem espaço nas defesas adversárias e criam chances no terço-final do campo. Dois deles foram mais “desequilibrantes” do que Willian na temporada. Lucas Moura, quatro anos mais novo, ofereceria opções boas em todas as funções de ataque. Chegaria com a confiança em alta depois de ter feito milagre ao levar o Tottenham à final da . Vinícius Júnior, que acabou de sair da adolescência, encantou o torcedor do e chamou para si o protagonismo em um clube que acabara de perder Cristiano Ronaldo: oferecia dribles, assistência e acima de tudo ousadia. Sorriso e capacidade para decidir através do improviso – quer coisa mais brasileira do que isso?

Acima de tudo o que mais incomoda o torcedor não é Willian, pessoalmente, e sim a lembrança que ele traz à tona vestindo a camisa do Brasil: reserva de Neymar no Mundial de 2014, um dos tantos nomes marcados pela sucessão de insucessos que vieram depois daquilo – incluindo duas campanhas ridículas da seleção nas Copas Américas de 2015 e 2016. Ao invés de olhar para a frente, com opções como Lucas Moura ou Vinícius, a impressão é de que Tite olhou para trás ao optar por Willian. E o passado recente da seleção não é motivo de felicidade para os torcedores.

Willian está convocado para a #SeleçãoBrasileira que disputará a Copa América. 🇧🇷⚽



Ele ocupará a vaga de Neymar Jr., desconvocado após amistoso contra o .



Saiba mais >> https://t.co/JIXrxTdE6h pic.twitter.com/AKwQkUgT3T — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 7 de junho de 2019

Willian é bom jogador, um dos melhores de sua geração, assim como Tite no campo dos treinadores. Ambos possuem títulos importantes e fizeram história nos principais clubes que defenderam. Willian tem os números do seu lado, mas lhe falta o toque diferente, de improviso, que encanta o torcedor; Tite é coerente, algo bom até o momento em que se prende de forma exagerada ao sistema que criou para montar seu grupo ou desapegar de alguns nomes em detrimento de novos.

Ambos apareceram com maior destaque na seleção quando a expectativa era baixa: Willian jamais será tão bom quanto Neymar e dificilmente Tite estará no banco em uma hecatombe maior do que foram os 7 a 1 para a , na de 2014. Ambos são bons, competentes, corretos, regulares e conservadores dentro do que fazem. Mas nem sempre estão alinhados com a vontade popular. Se há um jogador que poderia personificar o trabalho de Tite no Brasil é Willian, o novo camisa 10 para a Copa América.