"Novo" Benzema garante que gols são prioridade em sua carreira

A véspera da final do Mundial Interclubes, Benzema destaca "novo" faro de gols com o Real Madrid

Há quase dez anos no Real Madrid, Karim Benzema já atuou ao lado de Kaká, Cristiano Ronaldo e outros jogadores que marcaram época no time. Mas ao longo do tempo, o francês viveu altos e baixos no time espanhol, e agora, busca se “inovar” no futebol.

Em entrevista ao jornal espanhol, Marca, o atleta comentou que se tornou um novo atacante comparado com o de 10 anos atrás: “É verdade que há um novo Karim, o do futebol e o dos gols”.

Durante o bate-papo, Benzema admitiu que a responsabilidade de marcar gols pelo Real aumentou, mas de acordo com os números desta temporada, o atacante se mantém entre os artilheiros do grupo. Foram onze gols marcados, até o momento: seis em La Liga, três na Champions League, um na Supercopa da Europa e um na Copa do Rei, além de contribuir com cinco assistências.

Mais artigos abaixo



​(Foto: Getty Images)

Neste sábado (22), o atacante terá a oportunidade de expandir a longa lista de títulos e gols pelo clube. A final do Mundial Interclubes, contra o Al Ain, às 14h30 (Brasília), marca a terceira finalíssima seguida do jogador com o Real na competição. Campeão em 2016 e 2017, Benzema disse estar comprometido com o clube.

"Meu compromisso com esta equipe é completo, eu sinto que o grupo confia em mim. O apoio que o Bernabéu me deu outro dia contra o Rayo Vallecano me fez sentir que o Bernabéu me respeita e me quer mais do que nunca”, contou.

Destaque da equipe comandado por Santiago Solari, Benzema ao lado de Gareth Bale são as esperanças de gols do Real Madrid durante a decisiva de logo mais.