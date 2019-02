Novo artilheiro do Milan, Piatek é 'tietado' por Seedorf

Atacante polônes já marcou três gols em três partidas pelo clube rossonero

Contratado com a missão de substituir Gonzalo Higuaín, Krzysztof Piatek já está fazendo sucesso pelo Milan. Em três jogos, o atacante polonês já acumula três gols em três jogos pelo time rossonero.

O sucesso imediato fez até com que o jogador recebesse um pedido de foto de Clarence Seedorf, ex-jogador e ídolo do Milan.

"Seedorf pediu uma foto comigo, cara. É fantástico que pessoas como ele já me conhecem e querem falar comigo, tal como aconteceu Shevchenko que foi ao vesitário antes do jogo frente ao Napoli. Tem sido fantástico, com os gols tenho que dizer que os torcedores estão eufóricos", afirmou em entrevista ao canal Foot Truck no Youtube

Dois dos três gols de Piatek pelo Milan saíram contra o Napoli, nas quartas de final da Copa da Itália.