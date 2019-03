Novela entre Icardi e Inter de Milão perto de um final feliz

Segundo apurado pela Goal, o clima pesado entre as partes amenizou e já existe esperança de retorno para o argentino

A saga envolvendo Mauro Icardi e Internazionale de Milão está próxima de um final, como atacante tendo chances de voltar a ser escalado justamente no clássico contra o Milan. Segundo apurado pela Goal, houve uma reunião entre representantes do clube e do jogador recentemente.

O primeiro encontro teria sido com o advogado de Icardi, Paolo Nicoletti, enquanto que no segundo o argentino esteve ao lado de sua agente/esposa Wanda Nara. Embora ainda não exista uma data estipulada para o retorno do artilheiro, o primeiro objetivo é recuperar a harmonia entre as partes após uma sequência de polêmicas que deixaram a situação do camisa 9 praticamente insustentável.

Icardi não entra em campo desde 9 de fevereiro. Desde então foram seis partidas, com três vitórias e uma derrota. Entretanto, derrapadas recentes na Serie A italiana fizeram com que a Inter perdesse a terceira posição para o arquirrival Milan. Justamente o adversário que pode marcar, no próximo dia 17 de março, com transmissão AO VIVO e DE GRAÇA no DAZN (Facebook e YouTube) e aqui na Goal Brasil, o retorno de Icardi.