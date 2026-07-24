As últimas horas registaram um novo desenvolvimento relativamente à crise financeira que o clube do Al-Nassr atravessa durante o atual período de transferências de verão.

Relatos da imprensa haviam revelado uma enorme crise financeira que o Al-Nassr enfrenta, deixando-o sujeito a fortes restrições financeiras antes de fechar quaisquer negócios, o que o impediu de contratar qualquer jogador até ao momento.

O jornal saudita "Arriyadiyah" noticiou, esta sexta-feira, que o Al-Nassr obteve o certificado de conformidade financeira que lhe permite fechar novos negócios durante o atual período de transferências de verão.

No entanto, as restrições financeiras impostas ao Al-Nassr continuam em vigor até ao momento, segundo revelou o jornal, e o clube espera que sejam levantadas nas próximas horas, de modo a fechar novos negócios.

O jornal esclareceu que o certificado de conformidade financeira dá ao Al-Nassr a oportunidade de concluir os processos de novas contratações e de renovar os contratos de alguns jogadores, desde que obtenha a aprovação final da comissão de fiscalização financeira, subordinada à Liga Saudita.

Os adeptos do Al-Nassr aguardam o anúncio da primeira contratação do clube durante o atual período de transferências de verão, que corresponde ao médio português Samu Costa, que se juntará vindo do Real Maiorca por 9 milhões de euros.

O Al-Nassr pretende reforçar o seu plantel com mais jogadores, de modo a manter o seu título na Liga Roshn saudita e a conquistar a Liga dos Campeões da Ásia de elite pela primeira vez na sua história, além de disputar o título da Taça do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas.