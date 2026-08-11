Nova rede árabe adquire os direitos de transmissão da partida entre Al Ahly e Barcelona

A rede egípcia "On Sport" anunciou ter conquistado os direitos de transmissão do amistoso entre Al-Ahly, do Egito, e Barcelona pela Copa Joan Gamper, na quarta-feira, 19 de agosto.

A rede revelou nesta terça-feira que a partida, que será disputada no estádio "Spotify Camp Nou", será transmitida com exclusividade no aplicativo "On Sport".

O canal emiradense "Sharjah" havia anunciado anteriormente a conquista dos direitos de transmissão do amistoso.

A partida acontece no âmbito da preparação dos gigantes egípcio e espanhol para a nova temporada 2026-2027.

O Al-Ahly disputa um período de treinamento na Espanha até 20 de agosto, quando o encerrará com o confronto diante do Barcelona, atual campeão de La Liga.

O Al-Ahly será o primeiro time árabe e africano a enfrentar o Barcelona em sua tradicional partida antes do início da temporada, que leva o nome de seu presidente histórico Joan Gamper.