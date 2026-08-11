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Nottingham Forest v Barcelona: Friuli Venezia Giulia CupGetty Images Sport

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Nova rede árabe adquire os direitos de transmissão da partida entre Al Ahly e Barcelona

Barcelona x Al Ahly
Barcelona
Al Ahly
Amistosos de clubes
Espanha
Egito

A partida acontece como parte da preparação dos dois gigantes para a nova temporada

A rede egípcia "On Sport" anunciou ter conquistado os direitos de transmissão do amistoso entre Al-Ahly, do Egito, e Barcelona pela Copa Joan Gamper, na quarta-feira, 19 de agosto.

A rede revelou nesta terça-feira que a partida, que será disputada no estádio "Spotify Camp Nou", será transmitida com exclusividade no aplicativo "On Sport".

O canal emiradense "Sharjah" havia anunciado anteriormente a conquista dos direitos de transmissão do amistoso.

A partida acontece no âmbito da preparação dos gigantes egípcio e espanhol para a nova temporada 2026-2027.

Amistosos de clubes
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Barcelona
BAR
Al Ahly crest
Al Ahly
AHL

O Al-Ahly disputa um período de treinamento na Espanha até 20 de agosto, quando o encerrará com o confronto diante do Barcelona, atual campeão de La Liga.

O Al-Ahly será o primeiro time árabe e africano a enfrentar o Barcelona em sua tradicional partida antes do início da temporada, que leva o nome de seu presidente histórico Joan Gamper.

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