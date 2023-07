Nova mansão de Cristiano Ronaldo está irritando vizinhos: "parece um hospital, estão construindo há três anos"; veja as imagens

O vencedor de cinco Bolas de Ouro da FIFA está construindo uma mansão altamente tecnológica. E isso tem causado pesadelos nos vizinhos

O QUE ACONTECEU? Cristiano Ronaldo aparentemente está tendo problemas com seus vizinhos devido à sua luxuosa mansão perto de Lisboa. Pelo menos é o que afirma uma pesquisa feita pela revista Look. Nela, pessoas que moram ao lado da nova casa do atacante estrela do Al-Nassr reclamam da extrema demora e barulho na construção do imóvel.

O QUE FOI DITO? De acordo com a matéria, um morador reclama da seguinte forma: "Eles estão construindo essa casa há três anos. É tão grande que parece um hospital. Minha rua está fechada há meses e meu jardim está cheio de poeira. Tudo isso só para que o "faraó Ronaldo possa construir sua pirâmide."

QUAL É O CONTEXTO? Ronaldo está construindo sua mansão em Quinta da Marinha, a oeste da capital portuguesa, há algum tempo. A conclusão está prevista para pelo menos um ano a partir de agora. Perante o que conta a mídia local, inicialmente foi estimado um orçamento de cerca de 11,5 milhões de euros (R$ 60 milhões) para a construção da exuberante moradia do gajo. No entanto, os custos teriam aumentado, chegando nos impressionantes 32,5 milhões de euros (R$ 169 milhões).

Ronaldo, de 38 anos, provavelmente irá se aposentar na mansão após sua carreira. A casa contará com uma piscina de vidro com uma passagem subterrânea, entre outras comodidades.

CR7 já possui outras propriedades espetaculares. Ele possui uma luxuosa casa em Turim, onde jogou por três anos pela Juventus. Perto de Madri, Ronaldo possui um palácio de 4.000 metros quadrados no bairro nobre de "La Finca", e na Ilha da Madeira - onde nasceu, é proprietário de nada mais, nada menos, do que um prédio de apartamentos com sete andares.

AS IMAGENS:

Twitter

Twitter