Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (7), pela sexta rodada; veja como acompanhar na internet

Nova Iguaçu e Democrata GV se enfrentam na tarde desta quarta-feira (7), às 15h (de Brasília), no Estádio Jânio Moraes (Laranjão), no Rio de Janeiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D de 2023. A partida não teve transmissão divulgada.

Os donos da casa estão na lanterna do Grupo 6 com um empate (Portuguesa-RJ) e quatro derrotas (Athletic Club, Real Noroeste, Santo André e Resende), somando apenas um ponto. Já o time de Governador Valadares ocupa a terceira colocação, com oito pontos após duas vitórias (Resende e Athletic Club), dois empates (Santo André e Real Noroeste) e uma derrota (Vitória-ES).

Prováveis escalações

Nova Iguaçu: Max, Michel, Bruno, Cayo Tenorio, Levi, Lucas, Andre, Fenando, Diogo, Marquinhos e Lucas.

Democrata GV: Glaycon, Douglas Dias, Rafael Caldeira, Gabriel, Hiago, Nael, Marcelinho, Carioca, Jorge, Elisio e Matheus Silva.

Desfalques

Nova Iguaçu

Sem desfalques confirmados.

Democrata GV

Sem desfalques confirmados.

Quando é?