Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-EUR-C3-FERENCVAROS-TRABZONSPORAFP

Traduzido por

Nova homenagem: nome de Salah é dado a uma rua na Turquia

Trabzonspor
Campeonato Turco
M. Salah
Turquia
Egito

O conselho municipal da região de Yomra decidiu dar o nome do egípcio Mohamed Salah, astro do Trabzonspor, a uma das ruas da Turquia.

A casa de Mohamed Salah, recém-chegado ao Trabzonspor, ficará na Rua Selvi, no bairro de Kaşüstü, pertencente à região de Yomra.

O site Haberler informou que as obras de reforma continuam na casa em que Salah vai morar, e espera-se que o astro egípcio se mude para lá em breve.

Com base na proposta de Mustafa Bıyık, prefeito de Yomra, planeja-se mudar o nome da rua em que fica a casa de Salah para "Rua Mohamed Salah".

Ingressos para os jogos do Trabzonspor no Campeonato TurcoCompre seu ingresso agora!  

Campeonato Turco
Amed Sportif crest
Amed Sportif
AMS
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS

O prefeito de Yomra disse, por meio de sua conta na rede social X, que estão extremamente felizes pelo fato de Mohamed Salah passar a morar na região.

E prosseguiu: "Salah é uma das contratações mais importantes, não apenas na história do Trabzonspor, mas também na história do futebol turco. Sentimos grande orgulho e alegria por um astro dessa magnitude do futebol mundial vir morar em Yomra".

E destacou: "A permanência de Salah em Yomra também trará uma grande contribuição ao valor comercial e à marca característica da nossa região. A presença de um jogador de futebol mundial desse nível e fama em Yomra representa algo especial para nós e, por isso, queremos dar o nome de Salah à rua em que ele vai morar dentro da nossa região, e tornar este período uma parte eterna da história de Yomra".

Espera-se que o conselho municipal tome, ainda esta semana, a decisão relativa à mudança do nome da rua para Rua Mohamed Salah, e que os procedimentos de alteração do nome sejam concluídos após a emissão da decisão. 

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google