O conselho municipal da região de Yomra decidiu dar o nome do egípcio Mohamed Salah, astro do Trabzonspor, a uma das ruas da Turquia.
A casa de Mohamed Salah, recém-chegado ao Trabzonspor, ficará na Rua Selvi, no bairro de Kaşüstü, pertencente à região de Yomra.
O site Haberler informou que as obras de reforma continuam na casa em que Salah vai morar, e espera-se que o astro egípcio se mude para lá em breve.
Com base na proposta de Mustafa Bıyık, prefeito de Yomra, planeja-se mudar o nome da rua em que fica a casa de Salah para "Rua Mohamed Salah".