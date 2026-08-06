Nova estratégia em Istambul: Galatasaray persegue Leão com proposta reformulada

O Galatasaray intensificou suas investidas para contratar a estrela portuguesa Rafael Leão, depois que o Milan rejeitou uma oferta inicial no valor de 35 milhões de euros, divididos entre 30 milhões fixos e 5 milhões em bônus vinculados ao desempenho.

De acordo com o site "Türkiye Today", o Milan mantém a exigência de receber 50 milhões de euros para aprovar a saída de seu atacante, mas a diretoria do clube turco se prepara para voltar com uma oferta aprimorada que pode chegar a 40 milhões de euros, além de premiações e bônus adicionais.

O Galatasaray estuda alterar a estrutura da oferta para que ela assuma a forma de empréstimo com obrigação de compra, de modo que Leão se juntaria ao time de forma temporária no início, com a cláusula de compra definitiva sendo acionada posteriormente conforme condições previamente acordadas.

Apesar de o valor proposto de 40 milhões de euros ainda estar abaixo das exigências do Milan, ele aproxima os pontos de vista das duas partes em comparação com a oferta anterior.

Apesar da seriedade do Galatasaray, a decisão do próprio Leão continua sendo o fator determinante para o negócio. O atacante, de 27 anos, ainda não demonstrou um desejo claro de se transferir para o Campeonato Turco.

Ainda assim, a presença do nigeriano Victor Osimhen no elenco do Galatasaray pode representar um incentivo que leve Leão a reconsiderar a oferta com mais seriedade. Por outro lado, o Milan busca obter o maior retorno financeiro possível com o negócio para financiar suas contratações restantes antes do fechamento da janela de transferências.

Por sua vez, Rúben Amorim, treinador do Milan, ressaltou que Leão será submetido aos mesmos critérios de avaliação aplicados a todos os jogadores do time, afirmando que ele não tem qualquer garantia quanto ao seu papel de titular.

Amorim disse: "O Leão se diverte jogando, mas é um jogador do time como qualquer outro. Ele ajudou o time hoje e isso é importante, mas eu o avalio da mesma forma que avalio o Nkunku ou o Camarda".