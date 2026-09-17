O presidente do Chelsea, Todd Boehly, e o diretor Mark Walter decidiram vender suas participações no clube ao maior proprietário, a Clearlake Capital.

Isso significa que a Clearlake — liderada pelos cofundadores Behdad Eghbali e José E. Feliciano — passou agora a deter o controle total do clube.

Tanto Boehly quanto Walter e o bilionário suíço Hansjörg Wyss possuíam, cada um, uma participação de 12,8%, enquanto a Clearlake detinha anteriormente 61,5% do Chelsea.

Segundo informou a "BBC", o Chelsea afirmou em comunicado que Wyss "seguirá sendo um acionista e parceiro importante no grupo de proprietários".

No entanto, o norte-americano Boehly deixará seu cargo de presidente, posto que ocupava desde 2022, quando o consórcio comprou o clube por 2,3 bilhões de libras esterlinas de Roman Abramovich, após a imposição de sanções ao russo pelo governo britânico por alegações de sua ligação com o presidente de seu país, Vladimir Putin — algo que ele negou.

Entende-se que a Clearlake pagou cerca de 1 bilhão de libras esterlinas pelas duas participações que representam cerca de um quarto do clube — embora fontes do clube afirmem que o valor do Chelsea gira em torno de 5 bilhões de libras esterlinas.

A "BBC Sport" noticiou em agosto passado que Boehly e Walter estudavam vender suas participações.

Diversas fontes afirmaram que as conversas começaram dentro do grupo de proprietários do Chelsea depois que o desentendimento, que veio à tona pela primeira vez em 2024, levou ambos os lados a explorar a compra da participação do outro.

Boehly, um dos proprietários do time de beisebol Los Angeles Dodgers, disse que foi uma "honra" atuar como presidente do conselho do Chelsea.

E acrescentou: "Gostaria de agradecer aos muitos que ajudaram a garantir um futuro brilhante para o clube, incluindo a Premier League, os treinadores e jogadores, a liderança e os funcionários talentosos do Chelsea, e os exércitos de torcedores fiéis".

E prosseguiu: "Valorizei minha parceria com a Clearlake e com o grupo mais amplo de proprietários, bem como as decisões coletivas e os investimentos que fizemos para apoiar o sucesso do clube no curto e no longo prazo. Estou confiante de que o Chelsea está bem posicionado para dar continuidade ao sucesso sob a liderança da Clearlake".

Boehly e Walter também venderam sua participação no clube francês Strasbourg, parceiro do Chelsea.

Desde a aquisição em 2022, a melhor colocação obtida pelo Chelsea na Premier League foi o quarto lugar na temporada 2024-2025, e o clube também venceu a Liga Conferência Europa da UEFA e a Copa do Mundo de Clubes naquela temporada.

O clube também registrou uma rotatividade de jogadores marcadamente elevada ao longo dos últimos quatro anos, com a estratégia inicial focada na contratação de jogadores jovens com contratos de longo prazo.

O Chelsea terminou a temporada passada em décimo lugar na Premier League e nomeou Xabi Alonso como treinador da equipe no verão.

Eghbali e Feliciano agradeceram a Boehly por seu "tempo e sua contribuição" como presidente, afirmando que ele "sempre fará parte da história do Chelsea e de sua família".

E acrescentaram que seu foco está em "continuar investindo na infraestrutura do clube, no desempenho esportivo, no desenvolvimento de jogadores e em alcançar o sucesso de longo prazo para o Chelsea e para a torcida do clube".

O Chelsea mantém planos de reformar o estádio Stamford Bridge ou de se mudar para um novo estádio, algo que, segundo fontes, causou tensão em alguns momentos entre o grupo de Boehly e a Clearlake.

O comunicado do clube afirmou que "não haverá quaisquer mudanças nas operações diárias, na liderança ou na estratégia do clube" em decorrência de a Clearlake assumir o controle total.

Walter, sócio-fundador e diretor executivo da empresa de finanças global Guggenheim Partners, onde Boehly também iniciou sua carreira financeira, vendeu o time Los Angeles Lakers no mês passado por um valor recorde de 12,5 bilhões de dólares (9,23 bilhões de libras esterlinas) — isso um ano depois de comprar a participação majoritária na equipe da liga profissional norte-americana de basquete.

Separadamente, promotores federais norte-americanos e a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos estão investigando as empresas ligadas ao império comercial de Walter.

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