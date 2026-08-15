Relatos da imprensa revelaram uma nova orientação dentro da diretoria do Al-Nassr, que pode abrir a porta para mudanças importantes no elenco do clube durante o próximo período, diante do desejo do "Al-Alami" de reforçar suas fileiras com jogadores estrangeiros capazes de fazer a diferença.

De acordo com o que mencionou o jornalista Ali Al-Anzi, próximo do Al-Nassr, há uma tendência de transferir a dupla Iñigo Martínez e Bento para a lista de elite, como preparação para realizar mudanças na lista de jogadores estrangeiros durante o período atual.

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Essa movimentação surge no âmbito de um plano que visa reorganizar o elenco do Al-Nassr, já que a diretoria caminha para contratar dois novos reforços estrangeiros, no lugar da dupla Martínez e Bento, o que daria ao time opções adicionais nas posições que precisam ser reforçadas.

Caso essa orientação seja concretizada, o Al-Nassr passará por uma mudança notável em sua lista de estrangeiros, especialmente porque os novos reforços serão cobrados a apresentar uma contribuição imediata ao time, diante das grandes ambições que o clube estabelece nesta temporada e da disputa por diversos títulos.

O cenário final permanece atrelado ao que resultarão as movimentações da diretoria do Al-Nassr durante o próximo período, em meio à expectativa da torcida para conhecer a identidade dos novos jogadores e o destino de Martínez e Bento, num momento em que a diretoria busca chegar à melhor composição possível antes do fechamento da janela de transferências.