Nova decisão da União Europeia sobre a partida entre Inglaterra e Croácia

Uma reportagem da imprensa inglesa revelou, nesta quarta-feira, uma nova decisão da União das Federações Europeias de Futebol, a UEFA, sobre a partida entre Croácia e Inglaterra pela Liga das Nações da Europa.

Segundo o jornal "The Sun", os dirigentes da UEFA anunciaram em fevereiro passado que a partida, que será disputada em Rijeka no dia 3 de outubro, ocorrerá com portões fechados.

A medida representou uma punição após os atos de vandalismo cometidos pela torcida na última partida da Croácia sob supervisão da UEFA, mais especificamente nas quartas de final da Liga das Nações da Europa contra a França, em março de 2025.

A Croácia também ficará impedida de contar com qualquer torcida em sua partida de estreia na Liga das Nações, na República Tcheca, no próximo dia 26 de setembro.

No entanto, o jornal afirmou que a UEFA autorizou a presença de 100 torcedores ingleses na partida da Liga das Nações da Europa do próximo mês, na Croácia.

Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora

A Federação Inglesa havia apresentado um recurso à UEFA, alegando que os torcedores da Inglaterra, muitos dos quais viajam para acompanhar as partidas fora de casa, estavam sendo punidos por incidentes com os quais não têm qualquer relação.

Os esforços de pressão ingleses sobre a UEFA obtiveram um leve sucesso, já que a União das Federações Europeias de Futebol concordou agora em permitir a presença de 100 torcedores da seleção da Inglaterra.

O clube oficial de torcedores da Inglaterra para viagens anunciou: "Temos o prazer de confirmar que, após conversas com a UEFA, será permitido que uma pequena delegação de membros do clube de torcedores da Inglaterra para viagens acompanhe a partida entre Inglaterra e Croácia pela Liga das Nações da Europa no sábado, 3 de outubro".

E prosseguiu: "A partida será disputada com portões fechados após a punição da UEFA contra a Croácia. Ainda assim, obtivemos autorização para destinar 100 ingressos gratuitos aos membros ativos do clube de torcedores da Inglaterra para viagens da temporada 2026-2028, o que dá a um pequeno número de nossos torcedores a oportunidade de acompanhar a partida".