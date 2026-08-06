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Nova contratação: PSG pensa em estrela francesa da Copa do Mundo

Mercado da bola
PSG
Chelsea
M. Gusto
França
England

Paris consegue contratá-lo?

Sessenta e sete dias após conquistarem o título da Liga dos Campeões da Europa pela segunda vez, o Paris Saint-Germain disputou sua primeira partida na última quarta-feira contra o Real Mallorca, rebaixado à segunda divisão espanhola, e perdeu por 3 a 0.

Mas o Paris Saint-Germain sentiu falta de um grande número de seus jogadores internacionais e, mesmo assim, o clube francês ainda busca novas contratações para reforçar seu elenco antes do início da nova temporada.

A dupla Lucas Digne e Magnes Akliouche está às portas do clube parisiense, mas suas chegadas ainda não foram anunciadas oficialmente.

O Saint-Germain também busca contratar o goleiro Zion Suzuki (Parma) e Mika Godts (Ajax Amsterdã) em negociações complexas, mas as tratativas ainda estão em andamento.

E eles podem não ser os únicos jogadores cotados para se juntarem ao Paris Saint-Germain, pois o jornal inglês "The Sun" revelou que o clube parisiense busca contratar outro jogador francês, Malo Gusto, o lateral-direito do Chelsea.

Amistosos de clubes
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Chelsea
CHE
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Milan
MIL
Amistosos de clubes
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Manchester United
MUN
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PSG
PSG

Gusto, de 23 anos, nascido em Décines-Charpieu, subiu pelas categorias do Olympique Lyonnais antes de se transferir para o Chelsea em 2023 por 35 milhões de euros.

Na temporada passada, Gusto disputou 49 partidas em todas as competições pelo Chelsea (marcou 3 gols e deu 5 assistências), além de ter sido convocado para a seleção da França para participar da Copa do Mundo de 2026.

O Manchester City, que busca um lateral-direito, havia colocado o nome de Gusto em sua lista de alvos no mercado, e o Chelsea não descartou a saída do jogador francês, cujo valor é de 87 milhões de euros, mas essa quantia é considerada elevada apesar de suas capacidades e qualidades, sendo difícil imaginar que o Paris Saint-Germain ofereça esse valor.

O jornal "The Sun" relatou que o Paris Saint-Germain estuda a contratação de Gusto para determinar se ele vale essa quantia, e o jornal inglês afirma que suas características atraem o Paris Saint-Germain, especialmente o técnico Luis Enrique, que aprovou essa opção como alternativa a Achraf Hakimi.

Esse assunto não era uma prioridade para o Paris neste verão em termos de contratações, sobretudo após a boa atuação apresentada por Warren Zaïre-Emery como substituto do marroquino.

Resta saber se a contratação de Gusto será concretizada em favor do Paris; na França, essa possibilidade não foi confirmada, mas o que é certo é que o Chelsea está aberto a vendê-lo, especialmente após a transferência de Marco Balestra para o Chelsea.

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