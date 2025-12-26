Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League
team-logoNottingham Forest
City Ground, Nottingham
team-logoManchester City
Nottingham Forest x Manchester City: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

O Forest, de Igor Jesus, John, Murillo e companhia, recebe o City, que pode alcançar a liderança da Premier League

O Manchester City entra em campo neste sábado (27) de olho na sexta vitória consecutiva na Premier League, quando visita o Nottingham Forest, no City Ground.

O Nottingham Forest vem de uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o Fulham, nesta segunda-feira (22), resultado que não permitiu à equipe embalar após o expressivo triunfo por 3 a 0 sobre o Tottenham na rodada anterior. O time ocupa a 17ª posição, com cinco pontos de vantagem sobre o West Ham, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. Apesar de o desempenho em casa não ser tão sólido quanto em temporadas recentes, os Tricky Trees confiam no fator local para oferecer mais resistência. O técnico Sean Dyche também busca encerrar o retrospecto negativo diante de Pep Guardiola e dar um passo importante rumo à permanência na Premier League.

O Manchester City chegou a assumir a liderança da Premier League pela primeira vez desde outubro de 2024, ainda que tenha sido ultrapassado novamente pelo Arsenal na sequência. Mesmo assim, a equipe de Guardiola vive bom momento e vem de uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o West Ham, em atuação dominante. Erling Haaland foi o grande destaque, com dois gols e uma assistência, sinalizando a retomada do alto nível coletivo dos Cityzens. Na última temporada, o City teve resultados distintos no City Ground: venceu o Forest pela Copa da Inglaterra, mas acabou derrotado no confronto pela liga. Um novo triunfo neste sábado recoloca o clube na liderança provisória, ao menos até o Arsenal entrar em campo mais tarde.

Onde assistir de cada região

País / RegiãoEmissora
BrasilESPN e Disney+
🇺🇸 EUA DirecTV Stream
🇬🇧 Reino UnidoDiscovery+
🇨🇦 CanadáDAZN Canada, fuboTV Canada
🇦🇺 AustráliaStan Sport
🌍 África do Sul / África SubsaarianaSuperSport MaXimo 1, ESPN Africa, DStv App, SuperSport Football
🇦🇪 EAUbeIN Sports HD 5, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT, TOD
🇮🇳 ÍndiaJio Hotstar

A bola rola às 9h30 (de Brasília) deste sábado, 27 de dezembro, com transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming.

Horário de Nottingham Forest x Manchester City

Notícias e prováveis escalações de Nottingham Forest x Manchester City

Prováveis escalações de Nottingham Forest x Manchester City

4-2-3-1

Formação

4-3-3

26
M. Sels
5
Murillo
3
N. Williams
37
N. Savona
31
N. Milenkovic
7
C. Hudson-Odoi
21
O. Hutchinson
8
E. Anderson
10
M. Gibbs-White
12
D. Luiz
19
I. Jesus
25
G. Donnarumma
27
M. Nunes
33
N. O'Reilly
24
J. Gvardiol
3
R. Dias
20
B. Silva
14
N. Gonzalez
4
T. Reijnders
9
E. Haaland
10
R. Cherki
47
P. Foden

4-3-3

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • S. Dyche

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • P. Guardiola

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Fulham v Nottingham Forest - Premier League

Sean Dyche tem problemas importantes para tratar. Ola Aina e Chris Wood seguem lesionados, enquanto Ibrahim Sangaré está fora por compromissos com a seleção da Costa do Marfim na Copa Africana de Nações, reduzindo ainda mais as opções no meio-campo. Uma das principais dúvidas está no gol: o treinador precisa decidir entre Matz Sels, que voltou aos treinos normalmente, e John. A tendência é de poucas mudanças no meio e no ataque.

Provável escalação: Matz Sels; Nicolo Savona, Nikola Milenkovic, Murillo e Neco Williams; Douglas Luiz e Elliot Anderson; Omari Hutchinson, Morgan Gibbs White e Callum Hudson-Odoi; Igor Jesus. Técnico: Sean Dyche.

Manchester City v West Ham United - Premier League

Pela primeira vez em muito tempo, Guardiola parece ter abandonado o famoso rodízio de escalações. O treinador vem repetindo a base do time, ajustando mais o sistema do que os nomes. Sem inventar posições improvisadas, o City tem mostrado maior estabilidade. As ausências de Jeremy Doku, Rodri, Mateo Kovacic e John Stones, somadas a desfalques por seleções, fazem com que o espanhol mantenha praticamente a mesma formação novamente.

Provável escalação: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Josko Gvardiol e Nico O'Reilly; Bernardo Silva, Nico Gonzalez, Tijjani Reijnders; Rayan Cherki, Erling Haaland e Phil Foden. Técnico: Pep Guardiola.

Momento das equipes

-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
1/5

-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
13/1
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
1/5

Retrospecto de confrontos diretos

1

0

Empate

4

Vitórias

1

Gols feitos

9
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
0/5

Classificação da Premier League

0