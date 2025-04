Nottingham Forest x Manchester City: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal da Copa da Inglaterra 2024/25

Equipes duelam neste domingo (27), em Wembley, buscando uma vaga na final da FA Cup; veja os detalhes

Nottingham Forest e Manchester United entram em campo neste domingo (27), às 12h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela semifinal da FA Cup 2024/25, a Copa da Inglaterra. O duelo acontece no emblemático Wembley, em Londres, e possui transmissão exclusiva do Disney+ (veja a programação completa de futebol aqui).

Nottingham Forest pisa no gramado de Wembley com a alma calejada de quem precisou dos pênaltis para superar três dos quatro adversários no caminho até a semifinal. Com Nuno Espírito Santo no comando e embalado por uma vitória sobre o Tottenham na Premier League, o Campeonato Inglês, o time aposta na força do coletivo para quebrar um jejum de mais de três décadas sem chegar à final da FA Cup – a última foi em 1991. O técnico português, que já foi semifinalista da competição com o Wolverhampton, sonha agora em se juntar a José Mourinho como os únicos lusos a disputar uma final de Copa da Inglaterra mesmo sem poder contar com suspensos importantes como Ryan Yates e Neco Williams, e ainda lidando com dúvidas por lesão como Ola Aina e Taiwo Awoniyi.

Do outro lado, o Manchester City tenta salvar uma temporada aquém das expectativas com a chance de ir à terceira final consecutiva da competição – algo inédito para o clube na Copa da Inglaterra. Sem Haaland, Rodri, Stones, Aké e possivelmente Ederson, Pep Guardiola precisará novamente de alternativas criativas, como Jeremy Doku e o jovem Nico O’Reilly, para manter o nível. Apesar das baixas, os Citizens chegam com moral após vencer três seguidas na Premier League e seguem invictos em 21 jogos consecutivos da FA Cup com pelo menos um gol marcado. Como não é mais matematicamente possível conquistar o quinto título consecutivo de Premier League, um título no velho torneio ainda pode render alento — e mais uma taça para o projeto que há sete anos consecutivos bate ponto nas semifinais.

Prováveis escalações

Nottingham Forest: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Toffolo; Dominguez, Anderson; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood

Manchester City: Ortega; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol, O'Reilly; Bernardo Silva, Kovacic, Gundogan; Doku, De Bruyne, Marmoush

Desfalques

Nottingham Forest

Neco Williams : suspenso por acúmulo de cartões;

Ryan Yates: suspenso por acúmulo de cartões;

Eric da Silva Moreira: fora por lesão no tornozelo;

Jota Silva: desfalque por pancada sofrida recentemente;

Ola Aina: dúvida por problema na panturrilha;

Taiwo Awoniyi: também é dúvida por lesão não divulgada.

Manchester City

Erling Haaland: fora com lesão no tornozelo;

Rodri: fora com lesão no ligamento cruzado anterior (LCA);

Nathan Aké: desfalque por lesão no tornozelo;

John Stones: fora por lesão na coxa;

Oscar Bobb: teve recaída na recuperação de uma lesão no tendão da coxa e segue fora;

Ederson: é dúvida por lesão na virilha;

James McAtee: suspenso por acúmulo de cartões amarelos na competição.

