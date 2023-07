Nottingham Forest e Brentford, da Inglaterra, fazem consultas por Pedro, do Flamengo

Atacante está valorizado no mercado da bola e diretoria rubro-negra promete fazer jogo duro

Um dos principais jogadores do atual elenco do Flamengo, o atacante Pedro está valorizado no mercado da bola. Segundo soube a GOAL, o camisa 9 vem recebendo algumas sondagens e nos últimos meses foi procurado por dois clubes da Premier League: Nottingham Forest e Brentford.

Ainda segundo soube a reportagem, os contatos estão em estágio inicial e uma proposta ainda não foi formalizada. As duas equipes sabem que o jogador, que disputou a Copa do Mundo do Qatar pela seleção brasileira, está valorizado e que o Flamengo fará jogo duro.

Recentemente, um time da Arábia Saudita fez uma consulta por Pedro acenando com a possibilidade de oferecer cerca de 20 milhões de euros, o que não agradou aos rubro-negros. O Flamengo, no entanto, não fechou a porta para vender o jogador, mas deixou claro que só topa abrir conversas por valores acima dos 30 milhões de euros.

A atitude do Flamengo mostra uma mudança de postura em relação a Pedro. O Rubro-Negro tratava o jogador como inegociável e recusou uma investida do Palmeiras no ano passado. Pouco tempo depois, o clube também rejeitou abrir conversas com o Botafogo, que havia demonstrado interesse no camisa 9.

Neste momento, Pedro não fecha a porta para uma saída, mas prioriza o projeto esportivo. O jogador vê com bons olhos um retorno ao futebol europeu, mas sabe das dificuldades do mercado neste momento.

O camisa 9 tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027 e se sente feliz no clube. Logo, para tirar o jogador do time carioca só um bom projeto esportivo, que também seja vantajoso financeiramente para o clube carioca, ou um “projeto financeiro irrecusável”, o que ainda não surgiu.