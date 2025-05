Nottingham Forest x Chelsea: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (25), pela 38ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Nottingham Forest recebe o Chelsea na tarde deste domingo (25), às 12h (de Brasília), no City Ground, em Nottingham pela 38ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 3, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Nottingham Forest e Chelsea entram em campo com o mesmo objetivo: garantir uma vaga nas competições europeias da próxima temporada. Enquanto os Blues chegam em vantagem, ocupando a 5ª colocação com 66 pontos e dependendo apenas de si para confirmar a classificação à Champions League, o Forest, com 65, precisa vencer e ainda torcer por tropeços de Newcastle ou Aston Villa. A disputa é acirrada, e embora o sonho maior seja a Champions, ambas as equipes têm como cenário praticamente garantido ao menos uma vaga na Europa League ou na Conference League em 2025/26.

Prováveis escalações

Nottingham Forest: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo e Nico Williams; Sangaré, Domínguez, Anderson e Gibbs-White; Elanga e Wood. Técnico: Nuno Espírito Santo.

Chelsea: Sanchez; Reece James, Adarabioyo, Colwill e Cucurella; Caicedo e Enzo Fernández; Pedro Neto, Palmer e Madueke; George. Técnico: Enzo Maresca.

Desfalques

Nottingham Forest

Taiwo Awoniyi está fora.

Chelsea

Fofana, Nkunku, Mudryk e Nicolas Jackson são desfalques.

Quando é?