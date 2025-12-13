Nottingham Forest x Tottenham: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Nottingham Forest e Tottenham Hotspur se enfrentam neste domingo (14), no City Ground, em mais uma rodada da Premier League. O duelo é importante para os dois lados: os Spurs tentam embalar de vez na temporada, enquanto o Forest busca se afastar da zona de perigo.

O Tottenham vive uma semana positiva. A equipe de Thomas Frank conseguiu aliviar a pressão com uma vitória importante por 2 a 0 sobre o Brentford, seu ex-clube, na última rodada da liga. No meio da semana, os Spurs voltaram a mostrar força ao vencerem o Slavia Praga por 3 a 0, em casa, em partida válida pela Champions League, resultado que elevou a confiança do elenco.

Fora de casa, o desempenho do Tottenham tem sido um ponto forte sob o comando de Frank. Até aqui, são quatro vitórias e apenas uma derrota como visitante, um retrospecto que anima para a ida a Nottingham.

Do outro lado, o Forest mostra sinais de evolução desde a chegada de Sean Dyche, o terceiro treinador da equipe na temporada, que assumiu após a saída de Ange Postecoglou. Apesar da dura derrota por 3 a 0 para o Everton — justamente o ex-clube de Dyche —, o time tenta reagir e dar sequência à recuperação iniciada com o novo comando.

O Forest começa a rodada na 17ª colocação, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento. Ainda assim, a vitória por 2 a 1 sobre o Utrecht, pela Europa League, no meio da semana, serviu como injeção de ânimo para o elenco antes do confronto pela Premier League.

Aqui, a GOAL traz todas as informações sobre como assistir à partida, incluindo canal de TV, opções de streaming e outros detalhes importantes.

Como assistir Nottingham Forest x Tottenham online?

A partida entre Forest e Spurs, pela Premier League, será transmitida através do Disney+, no streaming.

Como assistir de qualquer lugar com um VPN

Horário de Nottingham Forest x Tottenham

Premier League - Premier League City Ground, Nottingham

A partida ocorrerá neste domingo, 14 de dezembro, no City Ground em Nottingham, com início marcado para às 11h (de Brasilia).

Notícias e escalações de Nottingham Forest x Tottenham

Notícias do Nottingham Forest

O Nottingham Forest não contou com o goleiro titular Matz Sels na partida na Holanda, por causa de um problema na virilha, e a tendência é que ele siga fora também contra o Tottenham. Além dele, Ola Aina, Chris Wood, Angus Gunn e Ryan Yates não jogaram contra o Utrecht e continuam no departamento médico.

A boa notícia para o Forest é o retorno do atacante Taiwo Awoniyi, principal referência ofensiva do time. Sempre que está em campo, ele costuma ser a opção mais perigosa no ataque.

Mesmo com as dificuldades para criar chances, Awoniyi segue como o jogador mais acionado na frente e, na maioria das vezes, é quem finaliza as poucas oportunidades que a equipe consegue criar.

Notícias do Tottenham

O Tottenham segue com alguns desfalques importantes. Destiny Udogie continua fora por causa de uma lesão no tendão, e Brennan Johnson ainda é dúvida contra o ex-clube após sofrer uma pancada que o tirou do jogo no meio da semana.

Além disso, Dominic Solanke, Dejan Kulusevski, Yves Bissouma e James Maddison permanecem no departamento médico. A boa notícia é que Radu Dragusin e a contratação da última janela, Kota Takai, estão recuperados e podem aparecer pela primeira vez na lista de relacionados nesta temporada.

Diante desse cenário, Thomas Frank deve apostar mais uma vez em Mohammed Kudus. O meia é o principal articulador do time, soma cinco assistências e lidera a Premier League em grandes chances criadas, com 19 no total.

Forma

Últimos confrontos diretos

Classificação

