O anúncio do Al-Nasr de que havia contratado o australiano Ange Postecoglou como novo técnico da equipe não foi a única surpresa; a forma como a negociação foi conduzida revelou uma clara mudança no estilo de trabalho da diretoria do Al-Nasr, após anos em que o clube era associado ao vazamento de detalhes de suas negociações para a mídia.

A contratação de Postecoglou ocorreu dias após especulações que associavam o “Al-Nasr” a vários treinadores de destaque, entre os quais se destacavam o espanhol Roberto Martínez, o romeno Razvan Lucescu e o português Marco Silva, a ponto de parecer que o novo treinador seria um desses nomes.

No entanto, a surpresa foi que o nome do técnico australiano não apareceu em nenhuma reportagem jornalística ou vazamento de informação durante todo o período das negociações, antes de o Al-Nassr surpreender a todos com o anúncio oficial da contratação, em uma das negociações mais sigilosas dos últimos anos.

O que aconteceu não reflete apenas o sucesso do Al-Nassr em contratar um novo técnico, mas confirma que há uma mudança clara na forma como os assuntos são administrados dentro do clube, já que a diretoria conseguiu manter total sigilo sobre uma das mais importantes negociações do verão.

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Nos últimos anos, o Al-Nasr vinha sofrendo com vazamentos constantes de notícias sobre suas negociações, tanto em relação a treinadores quanto a jogadores, o que dava aos adversários e à mídia a oportunidade de conhecer os detalhes dos processos em tempo real.

Já no caso de Bosticoglu, a diretoria conseguiu fechar todas as brechas contra vazamentos, de modo que as negociações chegaram ao fim sem que ninguém soubesse o nome verdadeiro do técnico com quem o clube estava negociando.

Parece que a diretoria do Al-Nasr quis aproveitar o período de preparação para a nova temporada não apenas para desenvolver a equipe dentro de campo, mas também para mudar a cultura de trabalho dentro do clube, gerenciando os assuntos delicados com maior profissionalismo, longe do alvoroço da mídia.

Talvez essa medida seja um indicativo de uma nova fase no “Al-Nasr”, uma fase baseada no trabalho discreto e na tomada de decisões longe de vazamentos, o que pode conferir ao clube uma grande vantagem no mercado de transferências, tanto na contratação de novos jogadores quanto na renovação dos contratos dos atuais durante o próximo período.