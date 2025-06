Noruega x Itália: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Seleções se enfrentam nesta sexta-feira (06), no Estádio Ullevaal; confira a transmissão e outras informações do jogo

Noruega e Itália se enfrentam nesta sexta-feira (06), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Ullevaal, em Oslo pela terceira rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias, a Noruega é a líder isolada do Grupo I, com seis pontos conquistados. Na estreia, goleou a Moldávia por 5 a 0 e, na sequência, venceu Israel por 4 a 2.

Já a Itália fará sua estreia nas Eliminatórias após ser eliminada pela Alemanha nas quartas de final da Liga das Nações, com um placar agregado de 5 a 4. No Grupo I, os italianos estão ao lado de Noruega, Estônia, Moldávia e Israel. Apenas o primeiro colocado se classifica diretamente para a Copa do Mundo de 2026, enquanto o segundo disputará um playoff classificatório.

Prováveis escalações

Noruega: Nyland; Ryerson, Heggem, Ajer e Wolfe; Odegaard, Berg e Aasgaard; Schjelderup, Haaland e Sorloth.

Itália: Donnarumma; Gatti, Dimarco e Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Tonali, Zappacosta e Udogie; Kean e Lucca (Retegui).

Desfalques

Noruega

Sem desfalques confirmados.

Itália

Não há desfalques confirmados.

Quando é?