Noni Madueke: a jovem estrela inglesa do PSV que recusou o Manchester United

O jogador de 18 anos está pronto para sua primeira temporada completa no futebol profissional, depois de trocar o Tottenham pela Eredivisie em 2018

Não é segredo que um número crescente de jovens jogadores de futebol britânicos está explorando oportunidades no exterior em uma tentativa de chegar ao primeiro time em uma idade mais precoce.

Jadon Sancho provou ser um pioneiro neste aspecto, inspirando vários adolescentes a seguir a estrela do até a . No entanto, a não é o único país que oferece aos jovens uma chance de progredir.

Na , por exemplo, há um jovem talento inglês que quer causar um impacto tão grande no nesta temporada quanto Sancho fez durante sua campanha de estreia em Dortmund, em 2018-19.

Esse jogador é Noni Madueke.

"Sancho abriu os olhos para outros talentos", disse à Voetbal International o atacante de 18 anos, que se juntou ao PSV vindo , em 2018. "Um ano depois dele, passei do Spurs para o PSV. O plano que eu tinha em mente na época agora está funcionando do jeito que eu pretendia".

"Na , é muito difícil, como jovem talento, entrar na primeira equipe, especialmente nos clubes maiores. Os elencos são muito grandes e há pouco espaço para os jovens. Muitas vezes eles permanecem nas equipes reservas por um longo tempo ou são emprestados".

"Há pouca fluidez ou chance de romper a barreira. Isso é completamente diferente na ".

Depois de dar seus primeiros passos nas categorias principais em Eindhoven, antes que a Covid-19 encerrasse prematuramente a temporada de 2019-20, Madueke está pronto para desempenhar um papel fundamental para os gigantes holandeses.

Antes de fazer a mudança da Inglaterra para a Europa continental, Madueke passou toda a sua carreira de futebol juvenil no Tottenham, onde foi capitão do sub-16 do clube, além de estrear na equipe sub-18 quando tinha 15 anos.

Ao ter sido nomeado Jogador do Torneio na prestigiosa Copa Sonnenland na Alemanha em 2017, vários dos principais clubes começaram a se dar conta de seu potencial.

O fez uma oferta para levá-lo para o norte, enquanto o e o também foram ligados à sua contratação.

Mas foi o PSV que venceu a corrida, com Madueke empenhado em conseguir entrar para a equipe principal o mais cedo possível.

"Há tantos jogadores jovens no time principal do PSV ou do ", disse Madueke ao Daily Mail da Eredivisie um ano depois de sua chegada em Eindhoven. "Jogadores como Frenkie de Jong e todos esses caras".

"Eu pensei que se eu quisesse chegar à primeira equipe o mais rápido possível, então eu teria que mudar do Tottenham e vir para o PSV".

"Enquanto eu continuar fazendo as coisas que eles estão me pedindo, sinto que chegarei à primeira equipe mais cedo do que se eu tivesse ficado no Tottenham".

Apesar da perspectiva de oportunidades com o lado profissional sênior, Madueke teve que trabalhar nas categorias durante seus dois anos no PSV.

Ao chegar, ele foi colocado no time sub-17, mas após marcar três gols no mesmo número de jogos em dezembro de 2018, foi promovido permanentemente para o time sub-19, pelo qual marcou mais quatro gols naquela temporada.

Em 2019-20, ele levou seu jogo a novos níveis, marcando sete gols e dando oito assistências em apenas 11 partidas para o sub-19s durante a primeira metade da temporada.

Estes resultados o levaram a uma promoção para a equipe Jong PSV, que joga a segunda divisão holandesa. Em seis jogos, ele marcou quatro gols, e no início de março ele estava novamente trocando de vestiário depois de ser oficialmente convocado como parte da equipe principal.

Após entrar como substituto três vezes no início da temporada, Madueke estreou na equipe principal contra o Groningen, no dia 8 de março, mas este acabou sendo o último jogo da temporada do PSV antes do coronavírus forçar a paralisação do futebol holandês.

O jovem inglês fez sua parte em uma vitória por 1x0, e dois dias depois assinou um novo contrato que o manterá no clube até 2024, apesar do aumento do interesse do , , , e desde a virada do ano.

Abençoado com velocidade, habilidade e físico, Madueke passou grande parte de sua juventude jogando como atacante que corta por dentro pela direita para marcar ou criar gols.

No entanto, o novo técnico do PSV Roger Schmidt chegou ao Philips Stadion com um plano para jogar em 4-4-2, ou seja, para Madueke ganhar mais oportunidades, ele agora deve adaptar seu jogo de modo a se tornar um centroavante.

Ele fez o começo perfeito durante a pré-temporada, marcando um hat-trick no primeiro tempo contra o SC Verle da liga inferior, que incluiu um gol em jogada individual impressionante para lhe garantir a bola da partida.

"Não estou surpreso. Ele já marcou muitos gols nos treinos. Ele se sente confortável na frente e não precisa ser um ponta-de-lança", disse Schmidt ao De Telegraaf após a soberba exibição de finalização de Madueke.

"O timing do Noni é muitas vezes muito bom e ele tem uma boa sensação de espaço livre".

"Eu também estou muito feliz com sua mentalidade. Ele é um bom lutador e é capaz de ler a situação".

O antigo meio-campista do PSV, Tommie van de Leegte, está entusiasmado com o que Madueke pode oferecer em seu novo papel, dizendo à Omroep Brabant: "Ele é rápido e tem a capacidade de enganar seu adversário. Ele traz criatividade e é muito explosivo em suas ações. É disso que o PSV precisa".

"Sim, ele é jovem, mas a idade não importa para mim. Ele se mostrou na pré-temporada, então eu lhe daria a chance de provar a si mesmo também nos grandes jogos".

Embora Madueke não tenha sido incluído na escalação inicial de Schmidt para a partida de abertura do PSV, contra o Groningen, ele certamente provou a si mesmo após sair do banco no segundo tempo.

O jovem deu duas assistências para ajudar a garantir uma vitória por 3x1, e certamente não vai demorar muito até que ele esteja merecendo ser um titular regular, pouco mais de dois anos depois da maior decisão de sua jovem carreira.

"Eu queria estar no primeiro time o mais jovem possível, aos 17 ou 18 anos de idade", disse Madueke há 12 meses. "Em um clube como Tottenham isso não é viável - você só entra em cena por volta dos 20 anos de idade.

"É por isso que escolhi o PSV há dois anos e o que está acontecendo agora, com todas as oportunidades que recebo, é exatamente o que eu tinha em mente na época.

"Minha escolha provou ser a escolha certa".