Nomes de peso: 5 grandes atacantes sem clube

Com a aproximação do fim da janela de transferências de verão dos clubes das grandes ligas europeias, a lista de jogadores sem clube ainda inclui vários atacantes de grande experiência, que podem se juntar a qualquer equipe sem custo, com destaque para o argentino Mauro Icardi, o francês Anthony Martial, o espanhol Joselu Mato, o holandês Myron Boadu e o inglês Danny Ings.

Icardi, de 33 anos, lidera a lista dos nomes mais notáveis disponíveis, após o fim de sua passagem pelo turco Galatasaray, que durou 4 temporadas e ao longo das quais conseguiu marcar 77 gols, recuperando boa parte do faro artilheiro que já havia demonstrado anteriormente na Inter de Milão e no Paris Saint-Germain. O atacante argentino desperta o interesse do Besiktas, que deseja mantê-lo no futebol turco.

Anthony Martial também aparece entre as opções chamativas, já que o atacante francês de 30 anos ficou livre no mercado após o fim de sua passagem pelo mexicano Monterrey.

Martial já defendeu as cores de Monaco, Manchester United, Sevilla e AEK Atenas, o que lhe confere ampla experiência nos gramados europeus.

Já o holandês Myron Boadu representa uma opção diferente pela sua idade, pois tem apenas 25 anos, e ficou sem clube após o término de seu contrato com o PSV Eindhoven. Apesar de as lesões terem afetado sua trajetória ao longo dos últimos anos, o atacante ainda possui a velocidade, a capacidade de movimentação e a experiência necessárias para voltar à cena.

Joselu Mato se destaca entre os atacantes espanhóis disponíveis, já que o jogador de 36 anos busca um novo clube após o fim de sua passagem pelo catariano Al-Gharafa.

O atacante tem um forte histórico, especialmente após sua temporada decisiva com o Real Madrid em 2023-2024, quando desempenhou um papel de destaque na caminhada da equipe rumo ao título da Liga dos Campeões da Europa.

A lista também inclui Danny Ings, de 34 anos, que ficou livre no mercado após deixar o Sheffield United.

O atacante inglês possui longa experiência no futebol inglês, tendo jogado por Liverpool, Southampton, Aston Villa e West Ham, o que o torna uma opção adequada para os clubes que buscam um atacante experiente sem pagar taxas de transferência.