O egípcio Mohamed Salah, astro do Trabzonspor, deu as boas-vindas ao seu terceiro filho, tendo viajado da Turquia para a Inglaterra para ficar ao lado de sua esposa.

Ertuğrul Doğan, presidente do Trabzonspor, disse em declarações à rede 61saat, especializada em notícias do clube turco, na madrugada desta quinta-feira: "Depois da partida contra o Amed, viajei para o exterior na companhia de Mohamed Salah e André Onana. Cada um deles teve um novo filho — Salah teve um menino, enquanto Onana teve gêmeos. Parabenizo suas famílias e suas esposas".

Por sua vez, Rabab Salah, irmã do capitão da seleção do Egito, confirmou a notícia e revelou o nome do recém-nascido.

Rabab disse, por meio de sua conta no Facebook, que Salah deu o nome de "Lel" ao seu novo filho.

O nome pareceu estranho para os egípcios, o que ficou evidente nos comentários pelas diferentes plataformas de redes sociais.

Este é o terceiro filho de Salah, depois de suas filhas Makka e Kayan.

A situação de Salah tornou-se incerta quanto à participação na partida do Trabzonspor contra o Gençlerbirliği no próximo domingo, pela quarta rodada do Campeonato Turco, após sua viagem à Inglaterra nas últimas horas.

Salah transferiu-se para o Trabzonspor neste verão em uma transferência livre, após 9 anos que passou no Liverpool, durante os quais conquistou uma série de títulos na Inglaterra e na Europa.

Mas o início do astro egípcio com o time turco não foi bom, já que somou apenas 4 pontos nas primeiras 3 partidas do campeonato nacional, ocupando a 11ª colocação.

O Trabzonspor também fracassou em se classificar para a fase final da Liga Europa, tendo perdido nos playoffs para o Ferencváros da Hungria, restando-lhe disputar a competição de menor porte, a Liga Conferência.

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