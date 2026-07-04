Noah Fernandez rouba a cena no primeiro amistoso do PSV

O PSV iniciou a temporada 2026/27 com um empate em 1 a 1 contra o Royal Antwerp FC. O campeão nacional abriu o placar graças a uma jogada individual brilhante de Noah Fernandez, mas acabou perdendo a vantagem no segundo tempo devido a um belo gol de empate dos belgas.

O técnico Peter Bosz escalou uma equipe bastante alterada no De Herdgang: muitos jogadores da seleção nacional ainda estavam ausentes devido a compromissos na Copa do Mundo ou férias. Ruben van Bommel e Mauro Júnior também ainda não estavam disponíveis, enquanto Alassane Pléa começou no banco após um longo período de lesão.

O PSV teve muita posse de bola na fase inicial, mas, a princípio, mal conseguiu transformar essa superioridade em chances. Couhaib Driouech criou o primeiro perigo com dois chutes, enquanto uma combinação entre Man e Sildillia também parecia promissora, mas não rendeu resultado.

No meio do primeiro tempo, Noah Fernandez abriu o placar com um lance de pura classe. O meio-campista de 18 anos ziguezagueou pela defesa do Antuérpia e colocou a bola com precisão no canto: 1 a 0. Esse foi o ponto alto de um primeiro tempo pouco empolgante, no qual o PSV quase não deu chances ao adversário e foi para o intervalo com a vantagem.

Após o intervalo, uma equipe completamente renovada do PSV entrou em campo. Pléa marcou seu retorno após uma grave lesão, enquanto Joey Veerman trouxe imediatamente mais tranquilidade e controle ao jogo posicional do time de Eindhoven.

O PSV manteve a iniciativa após o intervalo, mas grandes chances demoraram a surgir. Koller criou perigo após uma rápida cobrança de falta de Veerman, e Pléa mostrou imediatamente, com uma bela jogada no meio-campo, que estava de volta à forma, embora seu passe final não tenha rendido nada.

No meio do segundo tempo, o Antuérpia empatou com um gol igualmente fantástico. Uma bola rebatida foi dominada de primeira no ar por Aaron Ibrahim e mandada com maestria no ângulo, levando a equipe belga a igualar o placar em 1 a 1. Depois disso, Koller e Bouhamdi ainda tiveram oportunidades de colocar o PSV novamente na frente, mas um segundo gol do time de Eindhoven não aconteceu.