Tudo indica que Noa Lang não vai mais se transferir nesta janela de verão. O ponta recebeu um sinal especial do Napoli pouco antes do fechamento da janela de transferências.
Lang começa como titular na noite deste domingo, quando o Napoli enfrenta o Como. Com isso, tudo indica que o técnico Massimiliano Allegri confia no holandês e quer que ele permaneça.
Isso chama atenção, já que mais cedo no dia Fabrizio Romano informou que as conversas entre o Ajax e o estafe de Lang haviam sido “reabertas”.
“Nas últimas doze horas, o Ajax voltou a entrar em contato com os representantes de Noa Lang e com o Napoli. Essa opção foi reaberta, caso o Napoli decida que Lang pode sair”, informou Romano.
Ao mesmo tempo, o guru italiano das transferências fez uma observação importante. “Às vezes, um jogo pode fazer a diferença”, disse ele, já se referindo ao confronto entre Como e Napoli na noite deste domingo.
Assim, o Ajax parece ter de voltar suas atenções para outros candidatos, já que o Napoli quer que Lang permaneça no elenco. Antes da partida contra o Telstar, o técnico Míchel Sánchez já havia indicado que “100 por cento de certeza” um novo ponta esquerda chegará a Amsterdã.
Em um momento anterior, Brian Rodríguez e Arnaut Danjuma foram ligados ao Ajax, mas por enquanto não está claro o quão viáveis eles são.