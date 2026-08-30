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imago-sport-1081927543.jpgGribaudi/ImagePhoto
Siep Engelen

Traduzido por

Noa Lang recebe sinal especial no Napoli às vésperas do Deadline Day

Mercado da bola
Napoli
Ajax
N. Lang

Tudo indica que Noa Lang não vai mais se transferir nesta janela de verão. O ponta recebeu um sinal especial do Napoli pouco antes do fechamento da janela de transferências. 

Lang começa como titular na noite deste domingo, quando o Napoli enfrenta o Como. Com isso, tudo indica que o técnico Massimiliano Allegri confia no holandês e quer que ele permaneça. 

Isso chama atenção, já que mais cedo no dia Fabrizio Romano informou que as conversas entre o Ajax e o estafe de Lang haviam sido “reabertas”. 

“Nas últimas doze horas, o Ajax voltou a entrar em contato com os representantes de Noa Lang e com o Napoli. Essa opção foi reaberta, caso o Napoli decida que Lang pode sair”, informou Romano.

Ao mesmo tempo, o guru italiano das transferências fez uma observação importante. “Às vezes, um jogo pode fazer a diferença”, disse ele, já se referindo ao confronto entre Como e Napoli na noite deste domingo. 

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Assim, o Ajax parece ter de voltar suas atenções para outros candidatos, já que o Napoli quer que Lang permaneça no elenco. Antes da partida contra o Telstar, o técnico Míchel Sánchez já havia indicado que “100 por cento de certeza” um novo ponta esquerda chegará a Amsterdã. 

Em um momento anterior, Brian Rodríguez e Arnaut Danjuma foram ligados ao Ajax, mas por enquanto não está claro o quão viáveis eles são.

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