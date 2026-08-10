Noa Lang reagiu via Instagram às fortes críticas de Ronald de Boer. O ex-internacional levantou questionamentos na semana passada sobre a personalidade do ponta de 27 anos do Napoli.

Lang vem sendo fortemente ligado a uma possível transferência para o Ajax. De Boer reagiu a isso na semana passada após a partida da fase preliminar da Conference League contra o Shelbourne (vitória por 3 a 1), na Ziggo Sport. “Sou louco pelo Lang como jogador, mas não pela personalidade dele. Não sei se o Ajax faria bem em contratá-lo.”

Agora, Lang respondeu: "Falar besteira usando o nome dos outros para ganhar um pouco de atenção, parte 764886", escreveu o atacante em uma publicação da Ziggo Sport na qual De Boer fala sobre ele.

Segundo De Boer, por isso o Ajax deveria pensar bem sobre uma possível chegada de Lang. “Como jogador, sim, mas como personalidade eu não sei se você deve tê-lo no grupo”, prosseguiu o ex-meio-campista em sua análise.

De Boer também levantou questionamentos sobre a trajetória recente de Lang. “Se Lang fosse tão bom assim, teria ficado no Napoli e no Galatasaray. Tem alguma coisa errada com esse garoto.”

Também em relação ao convívio com Lang dentro de um elenco, De Boer tem suas dúvidas. “Como treinador, você frequentemente tem um dossiê de dor de cabeça com ele. É o que você ouve de todo mundo. Muitas vezes ele também está ocupado com outras coisas, como fazer música”, disse De Boer, que voltou a enfatizar ser fã de Lang como jogador.

Mais tarde, De Boer suavizou um pouco suas declarações e destacou que se trata de um sentimento pessoal. “Espero que ele prove o contrário se realmente vier. Serei o primeiro a admitir que estou errado. Já criticamos jogadores o suficiente que foram muito bem, e já exaltamos jogadores o suficiente que depois não renderam nada. Todo mundo erra às vezes.”

Lang é visto no Ajax como o principal candidato para suceder Mika Godts caso o belga realmente se transfira para o Paris Saint-Germain. Fabrizio Romano informou na segunda-feira que, por enquanto, o clube de Amsterdã ainda não apresentou proposta por Lang.







