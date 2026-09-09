Noa Lang é punido e desfalca o jogaço contra o Arsenal

Noa Lang está fora da lista de relacionados do Napoli para a partida desta quarta-feira à noite. A informação é do especialista em mercado da bola Fabrizio Romano, na X. A potência italiana enfrenta o Arsenal na fase de liga da Champions League.

Segundo Romano, razões disciplinares estão por trás da ausência de Lang. O atacante de lado ficou os 90 minutos no banco de reservas no sábado, na derrota por 3 a 2 fora de casa para a Inter.

“Ele não se comportou da maneira correta. Noa já pediu desculpas e o assunto está encerrado”, declarou o diretor esportivo Giovanni Manna à imprensa italiana.

Segundo Manna, Lang não se comportou da maneira correta na terça-feira, o que levou o técnico Massimiliano Allegri a intervir. O holandês vai acompanhar das tribunas o duelo europeu contra o Arsenal.

Lang tinha uma relação muito ruim com Antonio Conte, antecessor de Allegri. Segundo o ponta, ele não foi bem tratado pelo treinador, que já deixou o clube, na temporada passada.

O ex-jogador do PSV optou por um período de empréstimo ao Galatasaray na pausa de inverno. Lang voltou ao Napoli no verão, onde não tem vaga no time titular.