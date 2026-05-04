Noa Lang causa indignação entre seus próprios fãs com uma atitude polêmica fora das quadras

Noa Lang causou grande comoção na Turquia na segunda-feira. O jogador da seleção holandesa lançou, em parceria com o rapper Lil Kleine, a música “Ewa Safi”, cujo videoclipe foi gravado no estádio do Galatasaray. Nas imagens, Lang aparece vestindo uma camisa do lendário jogador do clube, Gheorghe Hagi.

Lang, que já atua musicalmente há algum tempo sob o nome de Noano, já havia gravado músicas com artistas como Ronnie Flex e Jonna Fraser. Suas atividades musicais são agora alvo de críticas na Turquia, especialmente agora que seu desempenho no Galatasaray é irregular e o clube, segundo relatos, desistiu de exercer a opção de compra de trinta milhões de euros do Napoli.

O momento do lançamento foi muito mal recebido por grande parte dos torcedores turcos. No X, os torcedores expressam em massa sua frustração pelo fato de Lang se dedicar à música, enquanto o time está em uma fase crucial da temporada. “Estamos falando do campeonato, o que ele está fazendo?”, questionam com severidade.

Outras reações são ainda mais contundentes e de caráter pessoal. “Não faça vídeos, jogue futebol”, escreve um torcedor, enquanto outro afirma: “Deixe essa música de lado e concentre-se na equipe, caramba.” Também há dúvidas abertas sobre sua profissionalidade: “Esse cara tem mais cara de rapper do que de jogador de futebol.”

“Trinta milhões? Ele não vale nem três milhões”, diz-se com dureza. Outro torcedor é ainda mais claro: “Não devemos, de forma alguma, concretizar a sua transferência.” Segundo o Fanatik, isso também não vai acontecer.

Alguns torcedores ampliam a discussão: “Eles transformaram o clube em um parque de diversões. Jogue o seu jogo, rapaz.” Também há cinismo: “Deixa ele cantar, por favor, fica longe do futebol.”

Ao mesmo tempo, também se ouve uma opinião diferente entre a torcida. Uma parte dos torcedores continua encantada com Lang e gostaria que ele ficasse por mais tempo. “Não o deixem ir, ele é muito valioso para nós”, escreve um torcedor.























