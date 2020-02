No PSG, todo cuidado com Neymar é pouco às vésperas da Liga dos Campeões

Histórico de lesões do camisa 10 preocupa Thomas Tuchel dias antes do início da fase de mata-mata do torneio europeu; Marquinhos é outro que preocupa

A fase de mata-mata da Liga dos Campeões começa em uma semana. E Thomas Tuchel, treinador do , está preocupado com as condições de Neymar para o jogo de ida contra o , na próxima terça-feira, 18, na .

Quer ver os craques do PSG ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Ele deve jogar quando ele estive pronto", afirmou o técnico. No início do mês, Neymar foi diagnosticado com uma lesão na cartilagem da costela que o afastou dos últimos jogos do clube da capital francesa. "Nós temos que calcular os riscos e falar com os médicos para tomar a melhor decisão após os treinamentos. Ele ainda não está 100%, temos que ter paciência e atenção com ele", completou Tuchel.

Mais times

Nas duas últimas temporadas o PSG não pôde contar com o brasileiro nos jogos decisivos da Liga dos Campeões. Em 2018, uma lesão no quinto metatarso do pé direito o tirou do duelo das oitavas de final contra o . Já na última edição do torneio, a mesma lesão o afastou dos duelos contra o , também pelas oitavas. Nos dois anos, o clube francês foi eliminado.

Mais artigos abaixo

Antes do duelo contra o Borussia, o PSG ainda tem dois compromissos na : na quarta, 12, enfrenta o pela e no sábado, visita o pela . Esses dois duelos servirão para Tuchel fazer os últimos testes e tirar as últimas dúvidas sobre quem joga na Alemanha. Além de Neymar, outro brasileiro preocupa: Marquinhos.

"Honestamente, eu só posso tomar um decisão depois do jogo contra o Amiens. Como vocês sabem, eu nunca quero jogar sem o Marquinhos. Ele é um jogador super importante, um jogador chave para nós. Se ele estiver pronto, vai jogar. Mas ainda é cedo para falar sobre isso", disse o treinador alemão.