No papel e na grana, Seleção “B” seria desafio maior que rivais nessa Data FIFA

Amistosos na última Data FIFA antes da Copa América não representam, na teoria, um desafio à equipe treinada por Tite

A apresentou-se na cidade do , onde enfrenta o Panamá em amistoso marcado para sábado (23). Três dias depois, o teste contra a , em Praga, será o último antes da estreia na .

Não são exatamente duelos contra times que possam desafiar verdadeiramente a equipe treinada por Tite. Os tchecos, por exemplo, ocupam apenas a 44ª posição no Ranking da FIFA. Já os panamenhos não estão nem mesmo na primeira página: 76º, atrás de países como e Macedônia.

Amistosos como estes colocam em dúvida o quanto times como os citados podem oferecer, em termos de desafio, contra uma das principais seleções do mundo - mesmo levando em consideração a dificuldade de marcar duelos contra outros países europeus, por causa da e, agora, as Eliminatórias para a .

Não chega a ser absurdo imaginar que um treino onze contra onze da Seleção ofereça um maior desafio técnico do que as partidas contra Panamá e República Tcheca. É possível demonstrar isso no quanto cada atleta vale e o seu respectivo impacto na defesa de seu clube, ainda que beire o surrealismo imaginar um jogo entre A contra Brasil B.

Imaginemos a seguinte escalação: Alisson; Danilo, Miranda, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro; Coutinho, Arthur, Firmino, David Neres; Richarlison. De acordo com o site Transfermarkt, este onze inicial com alguns dos prováveis titulares vale € 539 milhões. Todos exercem, de formas diferentes, um papel importante nos clubes que defendem.

Uma eventual seleção reserva, também: Weverton; Fagner, Militão, Marquinhos, Alex Telles; Allan, Fabinho; , Felipe Anderson, Paquetá; Gabriel Jesus. Somados, valem € 414 milhões e poderiam oferecer mais dificuldade do que as equipes que serão enfrentadas nesta Data FIFA. A seleção do Panamá tem valor avaliado em cerca de € 6, 33 milhões; os tchecos, € 131,75 mi.

Os valores de mercado não são o único indício que marcam essa superioridade gigantesca. Weverton é titular no , atual campeão brasileiro; Fagner disputou a última e é titular do , Militão acaba de ser vendido ao , Felipe Anderson é destaque individual pelo na Premier League e Cebolinha é considerado um dos melhores meias em atividade no Brasil.

Nenhum jogador do Panamá é protagonista de sua equipe. A situação envolvendo a seleção tcheca muda um pouco de figura, com alguns nomes de destaque na surpreendente campanha do Slavia de Praga na . Mas estamos falando do azarão da segunda competição em importância do Velho Continente. É um teste válido e com sua tradição (já que a República Tcheca herdou boa parte do legado esportivo da antiga Tchecoslováquia, vice-campeã mundial em 1962 exatamente ao ser derrotada pelo Brasil), mas dificilmente representará um grande desafio para a equipe de Tite. Se acontecer, a Seleção finaliza a sua preparação para a Copa América de forma preocupante.