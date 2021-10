No Palmeiras, muros pichados e desabafo de organizada esquentam o clima após nova derrota

Torcedores do Palmeiras protestam contra nova derrota do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Time tropeçou contra o Red Bull Bragantino

A principal organizada do Palmeiras, a Mancha Alviverde, voltou a criticar o técnico Abel Ferreira depois da derrota por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino em pleno Allianz Parque, na noite desse sábado (9), pela 25ª rodada do Brasileirão.

A torcida utilizou o perfil no Instagram para fazer críticas ao trabalho feito pelo treinador: "Após o jogo: xingamos o treinador que erra muito mais que acerta, que, nas entrevistas coletivas, nas poucas vezes que o time vai bem, é a ‘equipa’ que ele armou e preparou para aquele resultado. Agora, nas eliminações e nas derrotas, o discurso é que ele pediu jogadores, que os jogadores não executam o que ele treinou", diz o texto.

Na manhã deste domingo (10), os muros do estádio amanhaceram pichados. Os torcedores cobraram elenco e comissão técnica: "Elenco vagabundo"; "Salário de G-4, futebol de Z-4"; "Mauricio Banana" (xingando o presidente Mauricio Galiotte); "Abel, seu vizinho tem razão, honre sua palavra"; e "Diretoria omissa".

O Palmeiras volta a campo pelo Brasileirão na terça-feira, às 21h30, contra o Bahia, na Itaipava Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 26ª rodada. Finalista da Libertadores, o Verdão encara o Flamengo na decisão do torneio sul-americano no dia 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.