No grupo de risco, pai de Tevez está internado com Covid-19

Segundo passou por uma cirurgia recentemente, mas já apresenta melhorias no quadro

Depois de fortes posicionamentos e apelos em relação ao mundo do futebol em meio à pandemia de coronavírus Covid-19, Carlitos Tevez revelou que pessoas próximas dele contraíram o vírus e estavam doentes. Depois de rumores de que alguém da família do jogador do pudesse estar infectada, veio a confirmação, trata-se do pai do atacante, Segundo Tevez.

"O que está acontecendo é muito feio, tenho pessoas próximas a mim que estão muito doentes. Cuide-se, é uma doença que eu tive que viver de perto e é muito feio", disse Tevez, depois de se envolver um uma polêmica com a divulgação de fotos em que aparecia em um campo de várzea, rodeado de pessoas sem máscaras e que não respeitavam o distanciamento recomendado.

Desde a fala, muitas especulações sobre possíveis casos graves na família do jogador havia sido trazidas. Por fim, a confirmação do TyC Sports, Segundo está internado e entubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com um quadro de pneumonia, diabetes e Covid-19, além de pertencer ao grupo de risco. Nos últimos dias, teria apresentado melhoras.

O pai do jogador, em fevereiro, passou por uma cirurgia no pescoço e se imagina que o vírus tenha sido contraído no pós operatório.

Segundo, na verdade, não é o pai biológico do jogador, mas sim o cunhado de sua mãe. Devido a importância que sempre teve na vida do jogador, é quem ele considera como sendo seu pai, inclusive tendo adotado o seu sobrenome.

Tevez tem sido um dos atletas com fortes posicionamento durante a pandemia. Em abril fez uma apelo para que outros jogadores fossem mais solidários durante a crise, principalmente quanto às questões de redução salarial. Depois, o atacante do Boca Juniors ainda se manifestou fortemente contra o retorno do futebol na , dizendo ser uma hipótese inconcebível enquanto milhões estão morrendo por Covid-19 no mundo.