No Brasileirão 2018, Palmeiras teve menos a bola do que times da segunda divisão na Europa

Estudo feito pela CIES Football Observatory nos ajuda a entender o quanto a qualidade do nosso futebol precisa melhorar

Posse de bola ganha jogo? Evidente que não, se analisarmos isoladamente. Mas no futebol de clubes jogado no mais alto nível nas últimas duas temporadas, ter a esfera tanto quanto ou mais do que o adversário mostrou-se um dos muitos fatores importantes para se explicar o sucesso de um time.

De acordo com o mais novo estudo publicado pela CIES Football Observatory, a média das equipes europeias campeãs nacionais nas últimas duas temporadas foi de 57% do tempo de bola. Foram analisados 35 ligas domésticas da UEFA das primeiras e segundas divisões que totalizaram mais de 19 mil partidas observadas.

O estudo destaca que é apenas a partir de determinada média de posse de bola que um time aumenta consideravelmente as suas chances de ter sucesso. A grande diferença existente nas médias está relacionada ao campeonato e a qualidade das equipes que estão na disputa. Por exemplo: os campeões de torneios menores ou da maior parte dos que triunfaram na segunda divisão apresentam menor posse. Motivo? Um equilíbrio em um nível que não é muito alto e tem como consequência campeonatos com poucos gols.

E é exatamente aí que entra o Brasileirão. A nossa Serie A obviamente não entrou no estudo em questão, mas os resultados nos ajudam a explicar mais uma vez o quanto o nível, a qualidade, do nosso esporte mais popular está aquém. Em 2018, o Campeonato Brasileiro teve a sua pior média de gols (2.18, segundo a Opta Sports) na história dos Pontos Corridos e o mais baixo desde 1990 (1.89). Ato contínuo, o Palmeiras de futebol reativo e direto treinado por Luiz Felipe Scolari levantou o título tendo 49.5% de posse de bola.

Wolverhampton comemora título da segundona na Inglaterra (Foto: Getty Images)

Time Título conquistado Média de posse de bola Wolverhampton 2ª divisão inglesa 52.2% Fortuna Dusseldorf 2º divisão alemã 50.3% Levante 2ª divisão espanhola 50% Palmeiras Campeão Brasileiro 49.5%

Para efeito de comparação, é menos do que os campeões das segundas divisões de Inglaterra (Wolverhampton, 52.2%), Alemanha (Fortuna Dusseldorf, 50.3%) e Espanha (Levante, 50%). É, também, equilibrado com outros campeonatos de elite menos importantes por lá. O dono do número mais alto não chega a impressionar: em 2017-18, o Manchester City levantou a Premier League de forma espetacular e com média de 68.6% de posse.

Man.City dominou a posse de bola e ganhou a Premier League 2017-18 com sobras (Foto: Getty Images)

Importante destacar o que parece óbvio: quanto mais essa posse de bola for no campo do adversário, buscando mais fazer o gol, maiores as chances de sucesso.

New @CIES_Football Monthly Report reveals the link between possession and success: average passes completed out of total passes in matches played for last two seasons’ champions from 35 European leagues 5⃣8⃣%, up to 7⃣4⃣% for @ManCity; full study at https://t.co/IEVh7bhXMQ pic.twitter.com/UuUxAsaVEQ — CIES Football Obs (@CIES_Football) 16 de janeiro de 2019

Outro ponto válido a se destacar é a diferença do Brasileirão em relação às ligas nacionais europeias, que talvez estejam mais próximas do que deveriam ser os nossos estaduais devido ao tamanho continental do nosso país. Mesmo assim, o Real Madrid tricampeão da Champions League confirma a importância da posse de bola (55.5%, 53.5% e 57.4% em ordem crescente das últimas conquistas). A exceção é a França, que foi campeã do mundo com 49.6% da posse de bola. Mas Copa do Mundo é, por si só, um evento à parte. Sete jogos definem o campeão.

O Palmeiras não é menos merecedor, longe disso. Foi incontestável e o torcedor ganhou o que queria, a taça. Mas a comparação ajuda a demonstrar de forma mais apurada o quanto o jogo, o espetáculo, precisa melhorar na elite do futebol brasileiro.