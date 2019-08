No Barcelona, Griezmann seguirá como ‘cover’ de Messi contra o Osasuna

Enquanto o Barça segue desfalcado tanto do argentino quanto de Suárez, o francês é a grande esperança de gols

Desde sua estreia oficial, com derrota fora de casa por 1 a 0 para o , Antoine Griezmann não precisou lidar com a grande dúvida que cerca a sua chegada ao : como o francês poderia jogar ao lado de Luis Suárez e Messi no ataque catalão. O uruguaio deixou o campo lesionado logo na primeira rodada, enquanto o argentino segue se recuperando de um problema na sola do pé e ainda não estreou na temporada 2019-20. Os dois sequer foram relacionados para o duelo contra o Osasuna, neste sábado (31), pela terceira rodada de .

E se teve atuação apagada no primeiro compromisso, Griezmann foi o grande nome nos 5 a 2 aplicados sobre o , que marcaram também o seu debute dentro do Camp Nou. O Barcelona saiu atrás no placar, mas dois belos gols marcados pelo francês garantiram a virada, e uma assistência sua para Vidal deu números finais ao marcador. Ao explicar a inspiração por trás de um dos golaços, o camisa 7 fez questão de citar Lionel Messi, com quem ainda não entrou em campo fazendo parceria.

“Eu vi o Messi fazer no treino e o copiei”, afirmou o jogador, que atuou como referência no ataque, mas também caindo pelos lados e criando oportunidades.

Contratado por 120 milhões de euros em negócio polêmico envolvendo o , Griezmann não chegou nos braços da torcida catalã. Muito pelo contrário. Afinal de contas, um ano antes ele não apenas havia negado a investida do Barça, como gravou um documentário apenas para dizer “não” aos catalães. Acabou se arrependendo depois, mas os barcelonista não esqueceram. Em sua apresentação, Antoine disse que daria a sua resposta em campo.

Já fez isso contra o , e neste sábado terá outra chance de seguir a conquistar a torcida do Barça, fora de casa, contra o Osasuna. Ainda que a equipe treinada por Ernesto Valverde não esteja na liderança, Griezmann ocupa a ponta da tabela individual do torneio quando o assunto são gols [2], finalizações totais [10] e na direção da meta [4].

A pergunta sobre a compatibilidade do francês junto de Messi e Suárez continua, mas a sua efetividade, mesmo sozinho, já vai começando a aparecer... justamente na posição de “10”, que será do argentino após a sua recuperação.