Ninho do Urubu: dificuldade na criação de jogadas preocupa no Flamengo 2019

"A forma como você vence mostra a sua capacidade para seguir adiante. E o Fla esbarra num problema sério, a falta de jogadas com bolas trabalhadas"

Por Bruno Guedes - @brguedes

O técnico Abel Braga chega ao seu terceiro mês no comando do com pouca evolução tática e muitas dúvidas quanto ao desempenho da sua equipe. E o maior problema continua sendo a falta de qualidade na construção e exposição defensiva. Algo fatal para uma Libertadores com grandes times.

Após um início confuso e cheio de escalações diversas, Abel começou a esboçar o que trata como "time titular". Este termo vem entre aspas porque está em desuso na maioria dos grandes centros onde se pratica o futebol de alto nível. Claro, isso exclui o , ainda preso às práticas dos anos 90. A equipe considerada por ele ideal manteve o padrão tático em quase todos os jogos, assim como a irregularidade.

Com Arão e Cuéllar formando a dupla que inicia as saídas de bola da defesa para o ataque, o Flamengo ainda apresenta pouca criatividade nessa criação de jogada. Continua forçando muitas bolas longas ou alçadas na área, o que mostra a grande dificuldade de construção. Diego pisando mais na área, mas Arrascaeta e Éverton Ribeiro bem abaixo de onde podem render, vindo de fora pra dentro da área adversária.

Contra o San José, pela Libertadores, o time tentou 54 passes longos, acertando apenas 25 deles, 46% do total. Em uma partida temida por conta da altitude de Oruro, foram somente 342 passes trocados e 78% deles certos. Com 10 cruzamentos e um correto, tiveram 7 chutes na direção do gol.

No confronto diante da , onde o bom resultado mascarou alguns erros, foram 52 bolas longas e 33 acertos, 63% ao todo. Porém foi justamente nesse jogo que ficou evidente a falta de paciência e repertório do tecnicamente muito superior meio campo do Flamengo: 20 cruzamentos, com apenas 6 acertos. Apesar dos 634 passes, quase o dobro do que trocou na primeira partida da Copa, chutou menos vezes na direção do gol: 6.

Tais números parecem apenas estatísticas, mas explicam muito sobre a dificuldade que o time do Abel Braga encontra em duelos contra equipes muito inferiores porém bem fechadas defensivamente. E isso independe dos "titulares" ou "reservas". Os dados são quase iguais, mostrando até como a falta de jogadas construídas termina em cruzamentos. Contra o Volta Redonda foram 38 deles, com somente 10 corretos. E novamente 6 finalizações no gol...

Vencer é o mais importante no futebol. Porém a forma como você vence mostra a sua capacidade para seguir adiante. E o Flamengo esbarra num problema sério, que é a falta de criação de jogadas com bolas trabalhadas. Em duelos superiores em termos técnicos, casos que certamente encontrará na fase de mata-mata, um grande problema. Em um campeonato pífio como o Estadual ou equipes fracas da Libertadores, o desempenho atual é suficiente. Para o restante da temporada não.

Com estatísticas da Opta e SofaScore