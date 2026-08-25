Nijmegen prepara medida duríssima contra torcedores do Feyenoord

O prefeito Hubert Bruls, de Nijmegen, está disposto a barrar torcedores do Feyenoord na próxima partida fora de casa contra o NEC. O motivo é o escândalo com fogos de artifício durante a visita dos rotterdamenses ao SC Cambuur, quando uma grande quantidade de fogos foi acionada a partir do setor visitante.

Bruls quer evitar que, daqui a duas semanas, em NEC x Feyenoord, ocorra uma situação semelhante. O prefeito, porém, primeiro aguarda os resultados das investigações sobre os acontecimentos em Leeuwarden.

“A primeira partida fora de casa é, por coincidência, em Nijmegen”, disse Bruls à WNL. “Por isso também vou esperar esta semana para ver o que todas essas investigações vão apontar.” Como os torcedores responsáveis do Feyenoord se disfarçaram em massa sob uma faixa antes do incidente com os fogos, a identificação parece praticamente impossível.

Se não houver clareza suficiente a curto prazo sobre os responsáveis, Bruls não descarta medidas duras. “Se na próxima semana não estiver claro se os autores serão presos ou se há perspectiva disso, então os torcedores do Feyenoord terão de ficar em casa diante da TV”, afirmou.

O Feyenoord já havia informado anteriormente que há investigações em andamento para identificar os torcedores responsáveis por acender os fogos de artifício. No incidente, sete torcedores do Cambuur ficaram feridos.

Bruls considera que é preciso agir com clareza contra esse tipo de acontecimento. “Como você explica isso para uma criança de nove anos? Que você pode fazer uma coisa dessas e, na próxima vez, fazer de novo.”

O comportamento dos jogadores do Feyenoord após o fim da partida também chamou negativamente a atenção do prefeito. “Os jogadores do Feyenoord chegaram até a felicitar o setor visitante depois do jogo. Não vamos recompensá-los nem permitir sua entrada de forma alguma.”

Bruls faz referência, nesse contexto, a medidas anteriores em torno do arremesso de copos nos estádios. “Com aqueles copinhos, funcionou muito bem; acho que chegou a hora. Isso dos fogos de artifício me irrita profundamente”, concluiu.